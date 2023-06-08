「醫起玩工作室」成員陳妍妡（右）等人集思廣益設計出桌遊《封願。封怨》。（曹婷婷攝）

7名醫學系、人文社會學系大學生，在疫情籠罩下的2021年組成「醫起玩工作室」，著眼於台灣經歷SARS與新冠肺炎疫情帶給社會與醫界衝擊，耗時2年多籌畫推出桌遊《封願。封怨》，將公衛政策、醫療抉擇等議題融入遊戲，期能促進大眾對醫療決策的認知，同理醫療抉擇的兩難。桌遊日前更與《和平歸來》影集聯名上架，10月還將前進德國埃森桌遊展。

「醫起玩工作室」成員平均年齡20出頭，包括陽明交大李怡臻、高雄醫學大學郭可瑩、輔仁大學醫學系系學會會長周玄、中國醫藥大學陳妍妡、周奕伶及陳秉諄、中山醫學系施泓誠，多人除已進入醫院實習也不乏豐富社會參與經驗，如周奕伶、陳秉諄為世界衛生大會WHA台灣青年團代表，陳妍妡、施泓誠為亞洲醫學生聯盟台灣協會AMSA Taiwan中央幹部等。

「醫學生實習就很累了，怎麼跑來做桌遊？」這群醫學生很常被問到這個問題，但他們也說，回想疫情爆發升級三級警戒，當時政府多項防疫政策招致民眾反彈，聽聞防疫第一線學長姐承擔染疫風險同時，卻也因民眾對疫情恐慌，加劇醫病衝突，讓他們不禁思考「我們還能做點什麼？」

歷經2年構思、100場會議討論，設計出醫學教育桌遊《封願？封怨》，以2003年SARS和平醫院封院帶給台灣社會和醫界的衝擊，做為遊戲時空背景，盼借鏡過去的歷史，省思台灣在經歷2次疫情以來在防疫的成長與改變。

陳妍妡說，為了將艱澀議題轉化成好玩桌遊，以及讓未曾經歷過SARS的人也能引起共鳴，成員們大量查閱資料也不斷改良遊戲版本，讓玩家化身醫護人員、病患，體會「每一個醫療決策都不易」，並找來師生、桌遊玩家試玩，廣獲好評，這才讓大家吃了一顆定心丸，目前已啟動募資，首波預計發行500套。

周玄提到，新冠肺炎爆發之初，政府要求包括全面戴口罩、實名制、打疫苗等政策，質疑聲浪從未止息，透過桌遊讓玩家身歷其境，《封願。封怨》的核心體驗「選擇」，引領受眾理解「醫療有限性」並尊重「價值觀差異」。

團隊也透露，遊戲名稱諧音封院，扣合桌遊核心，「願、怨」在於選擇的一念之差，希望玩家從中了解每次抉擇背後牽動醫學倫理、健康與生命等價值，透過遊戲經歷一場理性思辨！