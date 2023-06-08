民進黨主席暨總統參選人賴清德7日舉三國赤壁之戰為例，稱面臨到大陸的威脅，台灣意見不可能一致；後來歷史證明，周瑜是正確的，今天如果投降，甚至幫助曹操打劉備，歷史就不是這樣寫的。媒體人張禹宣認為，賠了夫人又折兵，對賴清德可說是切身之痛。他甚至不禁說，最後周瑜的下場，可不好看。

張禹宣今(8日)在臉書粉專認為，賴清德自比「周瑜」，確實堪稱妙喻。從「既生瑜、何生亮」，賴清德2020年被血洗的教訓，便可以完美演繹「既生德、何生英」。但更為精妙的，不是賴清德聲稱周瑜不投降是對的，來比喻兩岸關係，而是「賠了夫人又折兵」這個切身之痛，但最後賴清德還是投降了。

張禹宣接著指出，如同周瑜犧牲掉孫權的妹妹，為了詐取荊州手刃劉備，卻早早遭到諸葛亮識破。2019年賴清德奮力一搏角逐總統初選，不惜翻臉突襲總統蔡英文，最終遭到反擊慘敗，從神壇跌入凡間，還遭到網軍大肆攻擊打到體無完膚。沒了總統選，還惹得一身腥，這不是賠了夫人又折兵？靠著屈辱的和平，向蔡英文投降，臥薪嘗膽才當上副總統。

張禹宣說，賴清德到了2023年也不見長進，處處尊英的下場也不見英派買單，光是立委提名戰就四處攪局，甚至屢屢對自己的民主大聯盟針鋒相對，抬頭不見低頭見，處處得看蔡英文臉色。都已經拉下臉求和，照樣被修理。這不也是賠了夫人又折兵？但最後周瑜的下場，可不好看。