大陸女星徐嬌過往在周星馳電影《長江七號》中，反串飾演周星馳兒子「小迪」並因此走紅，更有傳聞稱周星馳收她當「乾女兒」。而如今現已25歲的徐嬌已長成一位甜美淑女，近期適逢大陸高考，她曬出一則為考生加油的短片，誰料卻遭疑「美顏開太兇」而引發討論。

女星徐嬌長大後，一改過往給人的甜美形象，多次在社群上曬出養眼美照給粉絲欣賞，日前更是罕見大尺度的以一頭粉色長髮，身穿泳裝比基尼的模樣拍攝寫真，讓網友看得嗨翻。近日，適逢大陸高三學子的升學考試，徐嬌也相當應景的在社群放曬出一則短片，對考生們加油打氣，只見畫面中的她，畫著精緻妝容，以碎花洋裝的造型亮相鏡頭前，並以活力滿滿的聲音，搭配手勢，給予考生祝福。

該則影片曝光後，吸引不少網友爭相前來朝聖。誰料，由於徐嬌在影片中的面容看似與過往的模樣有些差異，引發一陣質疑聲浪，不少網友留言指出：「感覺整容整多了，和某女星一個樣」、「整容填充高科技含量」、「是不是動了鼻子，整個看起來不一樣了。」不過有部分相關留言已被刪除。

事實上，徐嬌因曬出美照或影片而引發爭議的情況已不是第一次，過往曬出大尺度泳裝照時，便有不少網友對徐嬌酸言酸語。對此，她事後出席公開活動時，也霸氣的正面回應，表示：「都2023年了，女生穿泳裝不正常嗎？」被支持她的粉絲大讚。