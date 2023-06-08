雲林縣龍舟賽帶動口湖鄉觀光發展，許多民眾希望盡快復辦。（本報資料照片）

雲林縣政府2018年於口湖鄉宜梧滯洪池舉辦縣史上首次龍舟賽，上萬民眾共同見證雲林龍舟起航，2019年續辦同樣獲得熱烈回響，後因疫情停辦3年，今年疫情解封，許多民眾敲碗希望復辦，口湖鄉公所也願意全力配合，不過縣教育處表示因準備時間不夠，今年無法舉辦，將於明年再著手規畫。

雲林縣首屆龍舟賽於2018年6月16日登場，由於雲林縣從來沒有舉辦過龍舟賽，引發熱烈回響，多達116支隊伍報名參賽，縣政府並編列上千萬元經費，訂製8艘台灣自製的玻璃纖維競技龍舟，興建「龍舟的家」置放龍舟，作為龍舟展場供學校戶外教學，2019年第2屆龍舟賽，持續炒熱宜梧滯洪池名氣，有效帶動地方觀光發展。

口湖民眾表示，龍舟賽已成口湖鄉的特色活動，後因疫情影響停辦3年，大家都很失望，今年疫情解封，很期盼能夠復辦，結合口湖地區的烏魚、鰻魚、台灣鯛、虱目魚、文蛤、牡蠣等眾多水產養殖，以及西濱快速公路全線通車商機，讓口湖鄉經濟活絡起來。

口湖鄉長李龍飛說，公所之前即向縣府反映，希望今年能夠舉辦龍舟賽，將全力配合協辦，不過縣府考量疫情剛解封，準備時間不足，因此並沒有規畫辦理。不少民眾建議公所能舉辦簡易的龍舟相關活動，為明年龍舟賽暖身，公所將設法籌畫。

縣教育處指出，龍舟賽的前期準備工作繁多，需要半年甚至一整年時間規畫，因疫情才陸續解封，因此沒有足夠時間準備，只要疫情不再升溫，明年應可恢復辦理龍舟賽，未來縣府也會針對宜梧滯洪池進行深度規畫，打造更多元化的親水生態場域。