中租投顧總經理蘇皓毅表示，由於核心通膨仍未完全降溫，目前市場對於聯準會6月的利率決策並未完全一致。儘管如此，有鑑於目前的利率區間已處在較高水準，較保守的投資人勢必會擔憂經濟衰退的到來，對市場過度擔憂。但因美國經濟的底氣仍足，S&P500公司第一季財報顯示有超過四分之三的企業獲利優於預期，加上許多企業早已透過控制人力與刪減資本開支「超前部署」，市場狀況並沒有投資人想像的這麼悲觀。

美國景氣的確存在下行壓力，但就業市場仍維持強勁，將使得美國的消費力道不易下墜；同時由於第一季大幅去化庫存，對下半年消費旺季亦能帶來助益。

整體而言，美國經濟有望在「緩和下滑」的同時達到溫和調整，蘇皓毅建議投資人可掌握震盪低點，運用定期（不）定額進行布局。中租投顧基金平台繼3月份推出定期定額進階功能「定期不定額」後，該基金平台從6月起更推出業界首創「自動停利轉申購」機制，投資人可自由設定「基金停利點」與「跨品牌轉申購標的」，在基金抵達停利點時，系統便會自動轉申購至預先設定標的，例如適合單筆進場且更為穩健的平衡型或債券型基金，此時原本的定期定額基金仍會持續扣款、不停扣，投資人輕鬆落實紀律投資。

蘇皓毅說，中租基金平台的「自動停利轉申購」機制是業界唯一做到不論境內或境外基金的交易，都能「跨品牌」轉申購，不受限同一品牌。