澳豐基金爆雷、上萬投資人受害、損失達千億元。金管會證期局主秘黃厚銘8日指出，鑑於近來有民眾因購買非法境外基金受害，金管會研擬提防制非法境外基金四項措施，包括：新設置投資示警專區、加強與法務部合作查緝不法、研議提高檢舉獎金、請金融機構理財專員協助加強宣導。他表示，現行檢舉獎金最高是400萬元，金管會將提高檢舉獎金並協調證券期貨周邊公會研議設置檢舉獎金制度。

地下基金近二年猖獗，黃厚銘指出，就證期局統計，民眾陳情投資詐騙移請刑事警察局參處去年就有636件、今年截至4月底計172件，另陳情案件有違法具體事證移送檢調單位去年計215件，今年截至4月底計29件。

黃厚銘表示，有關查緝在台銷售的非法境外基金，更有賴於公私協力以早期發現不法。金管會擬提高檢舉獎金，並協調證券期貨周邊公會研議設置檢舉獎金制度，鼓勵民眾檢舉不法，利人利己。

黃厚銘指出，陳情人檢舉後，被檢舉人判刑確定後會視判決給獎金，過去獎金最高是400萬元，據證期局統計，今年至6月8日執行發獎金的件數有11件、金額75萬元，單一最高獎金是25萬元（判決一年有期徒刑），去年則有2件，金額各5萬元。

黃厚銘指出，若要領到400萬獎金，必須是被檢舉人被處1,000萬罰鍰、三年以上的徒刑才有，而像此次澳豐基金涉案人員最高只被判處2.5年，屬於第二個級距，首告就可以得到200萬元獎金。

金管會此次祭出四大防制非法境外基金措施：第一項措施：新設置投資示警專區，公布經檢舉查證確屬未經核准基金名單，提醒民眾注意。金管會官網已建置合法投信投顧名單及合法境內外基金一覽表，供民眾查詢，將進一步請證券商公會、期貨公會及投信顧公會於官網建置投資示警專區，金管會如接獲民眾檢舉並經查證確屬未經核准之境外基金，或金管會及周邊單位發現有該等基金，將於示警專區揭示，提供民眾查詢並示警。

第二項措施：加強與法務部合作查緝不法。金管會發現民眾檢舉非法境外基金時，如有具體事證，除立即移送法務部調查局偵辦外，將於與法務部工作聯繫會議，共同追蹤移送案件之辦理進度，以協助檢調單位儘速查緝不法，偵辦結果並將適時公告，以提醒投資人。

第三項措施：研議提高檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉。有關查緝在台銷售之非法境外基金，更有賴於公私協力以早期發現不法。金管會將提高檢舉獎金，並協調證券期貨周邊公會研議設置檢舉獎金制度，鼓勵民眾檢舉不法，利人利己。

第四項措施：請金融機構理財專員協助加強宣導。金融機構理財專員第一線接觸客戶，將請理專協助加強向客戶宣導，提醒關懷客戶投資境外基金應透過合法的基金銷售機構，投資其他金融商品亦應慎選合法金融機構，勿投資未經核准之境外基金或其他金融商品，以維護自身權益。

黃厚銘也提出選境外基金安心三步驟：一、選擇合法投信投顧公司與銷售機構，二、查詢是否為合法境外基金，三、找出符合自己風險承擔能力基金產品，自身權益才能獲得保障。

民眾如發現有非法業者於國內銷售金融商品或辦理金融特許業務，除通報165反詐騙專線外，亦得檢具事證利用金管會之民意信箱或來電檢舉(金管會檢舉專線02-27373434、87734136)，投資前停看聽，投資多三分保障。