鈞興8日公布，自結5月合併營收新台幣1.54億元，年減10.30％；前五月合併營收9.31億元，年減6.26％。鈞興表示，鈞興5月營收減少，主因是受電動工具客戶的精密五金件新舊產品交替，致使5月訂單延後出貨，不過新款五金件產品預計6月開始出貨且逐步邁向量產階段，可望貢獻下半年營收穩定向上。

鈞興指出，目前美系品牌客戶針對精密五金件新品期初下單量，比以往增加，加上電動工具客戶也規劃陸續下半年推新品上市計畫，皆有助於挹注整體在手訂單及訂單能見度，鈞興對第二季營運審慎樂觀。

鈞興表示，鈞興將參加21日登場的2023年德國歐洲自行車展（Eurobike 2023），展出高扭力下管型中置電機，搶攻歐洲電動輔助自行車（E-Bike）市場業務商機。

鈞興指出，美國客戶新品上市時間延後，鈞興預期第三季營收才會轉為正成長，下半年期望彌補上半年營收衰退部分，今年本業獲利要優於去年、營收力拚個位數成長。