侯友宜與羅森柏格7日晚間到平溪放天燈，侯友宜寫下「台美交流 友誼長存」，羅森柏格祝願「A❤️T US-TAIWAN EXCHANGE」（美台交流）。（新北市政府提供）

美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）昨(7日)到訪新北市政府，拜會國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，雙方就美台交流、兩岸關係、區域和平及與國防安全等議題交流。前立委郭正亮解讀，目前氛圍，美國跟中國大陸應該是有一些話題在進展，「該緊張的是賴清德！」在這樣的局面下，對賴清德這樣的候選人比較不利！

前立委郭正亮今（8）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，賴清德逐漸想要轉向「保台」，不要講「抗中」，可是因為他狐狸尾巴就是「台獨」，所以不小心就又露出來。郭舉例，賴清德前幾天講如接受九二共識中華民國就會被消滅，「這種話蔡英文不會這樣講」，賴清德要回到保台，事實上有很多種講法，不一定要講成這樣。譬如蔡英文也講過九二會談的精神，只是不講九二共識，可是連九二會談的精神賴清德大概講不出來。

郭正亮點出，AIT理事主席訪台，應該要尊重一下現任的副總統，面子上應該要先去拜會賴清德，卻先去拜會侯友宜，政治象徵意義蠻重的，就是美國不一定要支持執政黨！

郭正亮解讀，目前氛圍，可能要連結中美軍艦對峙，因為中國大陸最近講「極限思維」，這和「底線思維」不同。「底線思維」比較是防禦性質，「極限思維」是指有一些外交主張要出擊。如果中國大陸要出擊，美國要如何處理台灣問題？要對撞嗎？看起來不像。

郭進一步分析，5月中情局長剛去大陸，東亞助卿康達、財政部副部長也去了，美國釋出國務卿布林肯在幾個禮拜內要去。如果是這個氛圍，坦白講，「該緊張的是賴清德！」

郭正亮推測，美國跟中國大陸應該是有一些話題在進展，不然沒辦法理解康達為何能去北京？「我認為是有一些進展」，只是說還沒有整理好，可是布林肯去大概就是要說了，就會公開說出來，11月APEC場邊高峰會才順理成章。

郭正亮強調，「我認為美國在兩岸路線上確實會覺得說賴清德有點偏離蔡英文」，美國主要立場應該就是明年台灣不要成為變數，不要讓美國被動被拖進來，「一切都要在我主導下，你就配合演出」。

郭正亮表示，主要原因是中國大陸對兩岸、南海要出牌，不然不會看到RC135被攔截、軍艦被拒止！「美國是不是要硬撞？我目前看起來是不太願意」，因為拜登要連任，有一些重要問題要談，譬如經濟、俄烏戰爭，這需要中國幫忙。中國大陸只有一個問題要美國配合，就是台灣問題。在這樣的局面下，對賴清德這樣的候選人比較不利！