林智堅論文抄襲案造成2022九合一選舉綠營慘敗，不只在政壇投下震撼彈，也刺激第一學府台灣大學進行學倫改革。台大2日通過兩辦法，未來若有學生學位論文違反學倫遭撤銷，校方可啟動調查及檢討該指導教授；若有學生論文3年內違反學倫且撤銷學位達2件以上，校方將針對該系所進行訪查，作為合併甚至停辦等資源分配措施參考。PTT鄉民直呼「台灣學術轉型之父-小智」、「可以追溯嗎？」、「陳明通的粽子該查了！」

新竹市前市長林智堅及桃園市前市長鄭文燦去年先後因為涉及論文抄襲，遭台大撤銷國發所碩士學位。校方6月2日舉行教務會議，通過《國立臺灣大學精進學位論文品質實施辦法》及《國立臺灣大學精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法》，如果系所有學生學位論文違反學術倫理遭撤銷，校方可以啟動調查及檢討該指導教授；同時，如果有學生的論文3年內違法學術倫理且撤銷學位達兩件以上，校方將會針對該系所進行訪查。

「這次校務會議通過的兩辦法，都是表達校方注重學術倫理，及營造良善學倫環境的決心。」台大表示，這些通過的辦法，在不新增法規的狀況下，各系所如果有學生學位論文違反學術倫理，經審定撤銷學位，校方權責單位得依教師法、專科以上學校兼任教師聘任辦法、國立臺灣大學教師懲處要點及其他相關規定，決定是否啟動調查及檢討該論文指導教授的指導責任，不會有疊床架屋的狀況。

台大強調，為了防止可能發生的系統性問題，各系所如有學生的學位論文3年內違反學術倫理，經本校審定撤銷學位達2件（含）以上者，校方得成立精進學位論文訪視委員會，針對該系所進行訪視，訪視建議除供作為督促受訪單位改進的依據，並供校、院調整資源分配、修正中長程校務計畫及決定單位的增設、變更、合併與停辦等案的參考。

PTT鄉民表示「堅堅：冤案」、「小智讚終於對社會有貢獻了」、「感謝堅哥改善台灣學術環境」、「應該叫陳明通條款好嗎？」、「明通至慟丹」、「DPP:小智沒有抄襲！」、「小智也算是名留千古了」、「台大我相信只有國發所在洗啦」、「台灣學術轉型之父-小智」、「這才是台大，要拿出魄力」、「陳明通跟其他民進黨的哥布林都沒事喔？」、「陳明通的粽子該查了」、「是非可以這樣顛倒的嗎？」、「可以追溯嗎？」