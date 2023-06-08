中國最大的商業地產開發大連萬達集團所屬的商業管理公司因涉及與陸企業財務糾紛，遭上海一家法院下令凍結價值19.8億元人民幣（約合台幣85.2億元）的股權。萬達集團聲稱將透過法律途徑維護權益，但萬達商管仍因流動性減弱遭降信用評級。

據中國企業資訊查詢系統「天眼查」顯示，根據2份法院通知，萬達集團所屬珠海萬達商業管理集團股份有限公司總值19.8億元的股票被勒令凍結至2026年6月4日。《路透》指出，法院這項命令影響了萬達商管公司在香港首次公開募股（IPO）的時間，同時增加還款壓力。

標普全球（S&P Global）表示，將大連萬達商業管理集團的評級從「BB+」下調至「BB」，理由是其母公司的流動性減弱。「由於珠海萬達商管IPO的延期，我們認為大連萬達集團融資渠道收窄的風險增加。」「其姐妹集團萬達地產公司的房地產銷售低於我們的預期，使該集團的情況進一步惡化。」

《新華社》報導說，萬達集團在官網答覆萬達商管股權被凍結消息時表示，萬達集團和某企業在長春一大型專案有合作，至今雙方仍存在約10餘億元（人民幣，下同）財務糾紛；2018年萬達商管引入投資人時，萬達商管45.27億股權當時估值就已經2430億元，此估值為公開信息。此次凍結萬達商管19億股權，大幅超過雙方財務糾紛金額。

萬達集團表示，正通過法律途徑申訴，有信心維護萬達集團正當權益。