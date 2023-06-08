四工處建議的行駛路線。（四工處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

端午節22日至25日連續假期將近，公路總局第四區養護工程處預估蘇花路廊首日將出現南下最大車潮，全日交通量約18000輛次，當日首波車潮將自凌晨3時起湧現，尖峰時段最高車流量達1030輛，車多時段平均車流量約850至950輛，壅塞情形預計持續至下午2時以後才能緩解。

四工處指出，假期後段則以北返車流為主，預估6月24日連假第3日將出現北上車流高峰，北上全日交通量約15100輛次，車潮將自上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間6時後緩解。

四工處為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩。

另因應此次連假蘇花路廊湧入大量車潮，四工處將實施時段性車種管制，以紓解尖峰時段的車流；連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊蘇澳至崇德路段，雙向禁止21公噸以上大貨車通行時段有，22日上午5時至下午5時；23日上午7時至11時；24日下午2時至6時；25日中午12時至晚間8時。

四工處提醒用路人行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。