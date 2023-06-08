阿卡拉茲加菲亞(Carlos Alcaraz Garfia)和N.喬科維奇(Novak Djokovic)是本屆法網最被外界看好奪冠的兩名球員，分屬第一以及第三種子的他們即將在四強提前碰頭，這個四強組合絕對是本屆法網最吸睛的對戰，許多球迷甚至認為這場才是隱藏版的法網決賽！阿卡拉茲加菲亞若是擊敗N.喬科維奇，這位西班牙小將就可以順利保住球王寶座；但如果最終由N.喬科維奇獲勝並拿到法網冠軍，喬帥就會連同大滿貫冠軍與世界第一的頭銜一起拿下。

今年20歲的西班牙小將加菲亞去年拿到5項賽事的冠軍，分別是美國網球公開賽、馬德里和邁阿密兩個大師賽以及巴塞隆納和里約公開賽，今年球季才進行到一半也拿下了馬德里大師賽、印地安泉大師賽、巴塞隆納公開賽和阿根廷公開賽4座冠軍。這兩年加菲亞共9個冠軍之中有6個的比賽場地為紅土球場，加菲亞有成為新一代紅土之王的架勢！本屆法網加菲亞狀態勢如破竹，前5輪對戰，加菲亞只輸給太郎.丹尼爾(Taro Daniel)一盤，其他4場全部直落三獲勝，且對手平均每盤拿不到3局。這也難怪如今台灣運彩的法網冠軍賠率加菲亞是1.35倍最低。

塞爾維亞球星N.喬科維奇生涯至今(包含今年年初的澳網)一共拿過22座大滿貫冠軍，與納達爾(Rafael Nadal)並列最多大滿貫的紀錄，紅土並不是喬科維奇最擅長的場地類型，22座冠軍之中法網只佔2座(分別是2016以及2021年)，在本屆法網前五輪的表現中，喬帥雖然跟加菲亞一樣只輸過一盤，但4場直落三的內容打得並不輕鬆，好幾盤都進行到了7-6才拿下。喬帥和加菲亞歷史上只有過一次交手，是去年馬德里大師賽的四強，場地一樣是紅土非常有參考價值，該役兩人打得難分難解，最終以比數(7-6,5-7,6-7)由年輕力壯的加菲亞險勝，本屆法網四強兩人很有機會繼續打出纏鬥的比賽內容，喜歡運彩的朋友們可以考慮往大分投注。