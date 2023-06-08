日月光環基會執行長汪渡村（右一）攜手內政部警政署黃明昭（左一），在福隆海水浴場撿拾沙灘上的垃圾。（財團法人日月光環保永續基金會提供／張志康新北傳真）

墾丁國中師生組織小小志工隊，定期投入海洋清潔工作，環境永續從小做起。（財團法人日月光環保永續基金會提供／張志康新北傳真）

日月光投控及日月光環保永續基金會，今天攜手內政部警政署共同舉辦「2023日月光海洋日」，除邀集各單位在新北市福隆海水浴場舉辦淨灘活動外，同時間也串聯全台7個潛水地點舉辦淨海撿拾垃圾活動，以實際行動關懷台灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

依循日月光投控「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」4大永續發展指標，日月光環基會於110年成立「日月光環保潛水隊」，今年更擴大淨海範圍，連結福隆、龍洞、澎湖、墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼7個地點，同步淨灘及淨海，展現日月光照護海洋的決心。

淨灘活動在福隆海水浴場舉行，日月光環基會號召日月光關係企業宏璟建設、福隆國小、福連國小、及全台潛水隊員和一般社會大眾等約600人，並特別邀請日月光供應商夥伴，如廠區廢塑料回收商大豐環保、綠電夥伴富威電力以及產學合作的銘傳大學等單位共同參與。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，在聯合國世界海洋日的今日，以實際行動做表率，期待以潛水淨海的方式，吸引更多有志民眾參與，將持續低碳使命，號召更多企業、團體、員工一起投入淨灘、淨海的行列，共同守護台灣美麗海洋。

內政部警政署長黃明昭率領保七總隊、保三總隊、警專學生、瑞芳分局等眾多警職人員響應此活動。黃明昭表示，警察長期守護治安工作，維持社會祥和，同樣的理念運用在今天的活動上更具意義，一樣可以守護海域，提供一個乾淨舒適的海洋環境。

另外，日月光環基會成立的「日月光環保潛水隊」，今年也拓展潛水隊服務量能，帶領龍洞、澎湖、墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼等共6地潛水店合作，並結合周邊學校推廣海洋環境教育。

今年全台累積開闢6大環保潛水隊站點，不僅預計舉辦40場次淨灘、40場次淨海活動，年度清運垃圾也可達至少6公噸。「澎湖」導入珊瑚礁復育，預計今年可復育550珠珊瑚；「小琉球」、「墾丁」執行eco diver生態潛水員的專業訓練，帶領潛水隊員進行海洋底質、珊瑚健康度以及海龜的監測工作；「東北角」則是訓練各地搜救隊的專業技術，提升潛水員水下專業技術與安全考量為主。未來10年計畫把潛水隊的服務量能擴展到台灣各大潛水勝地以及所有離島。