保瑞表示，5月全球代工CDMO業務營收，雖因日本客戶訂單排程調整，較4月營收小幅減少約7％，然受惠於全球市場銷售業務重磅產品－胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule價量穩定，隨著客戶拉貨，使得本月全球市場銷售業務營收較上月增加逾38％。
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保瑞（6472）受惠胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule價量穩定成長，5月合併營收10.84億元，交出月成長約19％、年增近116％佳績；累計前五月合併營收67.76億元，年成長逾227％。
保瑞表示，5月全球代工CDMO業務營收，雖因日本客戶訂單排程調整，較4月營收小幅減少約7％，然受惠於全球市場銷售業務重磅產品－胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule價量穩定，隨著客戶拉貨，使得本月全球市場銷售業務營收較上月增加逾38％。
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