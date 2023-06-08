保瑞表示，5月全球代工CDMO業務營收，雖因日本客戶訂單排程調整，較4月營收小幅減少約7％，然受惠於全球市場銷售業務重磅產品－胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule價量穩定，隨著客戶拉貨，使得本月全球市場銷售業務營收較上月增加逾38％。

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