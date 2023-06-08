MLB推薦賽事 : 6/10 (六) 10:15，芝加哥小熊@舊金山巨人

舊金山巨人與芝加哥小熊這兩支老牌球隊近年雙雙邁入重建期，本季巨人打線深度不足，先發投手輪值也不完整，戰力與強隊有不小落差；而小熊季初打線砲火四射拉抬戰績，一度站上國聯中區榜首，但火力冷卻後，近期陷入勝少敗多的窘境。巨人上週在主場面對海盜與金鶯都居於劣勢，在家已經連續輸掉兩個系列賽，本週面對戰績相當的小熊若仍無法取得上風，離季後賽勢必會越來越遠。

打線青黃不接的巨人本季簽下海尼格(Mitch Haniger)與康佛托(Michael Conforto)兩名前明星外野手，康佛托雖然因傷打打停停，但仍貢獻11發全壘打，但海尼格自從3年前因自打球受傷後，成績就逐年下滑，本季攻擊指數0.631是生涯新低，補強成效不彰的巨人本季上壘率、得點圈打擊率都乏善可陳，團隊場均得分4.51分低於聯盟平均。

小熊開季打線表現勢如破竹，4月團隊攻擊指數高達0.795，但進入5月後手感急速冷卻，團隊攻擊指數僅剩0.694。三壘手溫斯東(Patrick Wisdom) 4月敲出破隊史紀錄的10發全壘打，但5月手感冷冰冰，打擊率掉到0.162，近期也丟掉先發位置。而本季試圖在風城東山再起的前國聯MVP貝林傑(Cody Bellinger)，4月同樣繳出7轟、18分打點的優異表現，但5月因為膝傷進入傷兵名單。受到主砲低潮及傷兵的影響，小熊火力低迷不振，戰績也從榜首跌至分區第三。

巨人此戰預計由老將迪斯柯拉法尼(Anthony DeSclafani)先發，迪斯柯拉法尼本季被打者擊成飛球比例高達45%，但巨人主場外野幅員遼闊，是著名的打者墳場，迪斯柯拉法尼在球場的保護下，挨轟率反而較過去在紅人時低上不少。小熊則是推出王牌史卓曼(Marcus Stroman)領銜主投，史卓曼本季二縫線直球效率極高，被打者擊成滾地球比例將近60%，先發出賽13場貢獻11場優質先發，繳出自責分率2.39、WHIP值1.0的出色成績，是小熊輪值中最為倚賴的投手。

此戰雙方先發投手史卓曼與迪斯柯拉法尼本季都相當能吃局數，兩人挨轟率不高搭配巨人主場特性，建議投注「大小玩法-總分小」。勝負盤部分，史卓曼近期投出4連勝，對手沒有一場得分超過2分，在投手丘展現強大宰制力，依巨人打線近況觀察，要突破史卓曼封鎖難度不小，看好史卓曼能延續個人連勝紀錄，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。