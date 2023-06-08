家長最大的願望莫過於看到孩子健康長大，不過新北市某私立幼兒園近日爆出，有老師餵食兒童不明藥物，一名受害的爸爸表示，孩子在幼兒園總是睡很好，不過放學回家就暴怒變身「浩克」，他還以為孩子發展過程中出現小情緒是正常的現象，得知幼兒園餵藥的消息後，他自責不已，直說「很想哭」。

新北市板橋區某家私立幼兒園，近日被爆出老師餵食兒童不明藥物，從2月到4月間，兒童出現易怒、自殘等異常行為，檢驗後發現，兒童體內含有「巴比妥」藥物，目前有17名家長報案。

臉書粉專《板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟》日前發文，一名爸爸自述，自己的孩子在這家幼兒園就讀，老師都說孩子在學校睡得很好、睡很久，不過情緒起伏較大，而孩子也曾和爸爸反應，下課沒多久就會想睡覺。

這名爸爸回憶，常常放學接孩子回家時，孩子都會莫名暴怒，爸爸以為孩子在發展階段都會出現小情緒，並沒有特別放在心上，還開玩笑說：「孩子下課就變綠巨人浩克」，沒想到近日卻爆出幼兒園老師餵藥的消息，讓這名爸爸心碎，「真的不好笑，是想哭…」。

而「巴比妥」究竟是什麼？長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，巴比妥是很早期的鎮靜安眠藥，是管制藥、處方藥，更是三級毒品。使用後可能會抑制呼吸，許多醫師都不敢開立，後遺症包括：長期嗜睡、影響學習甚至智力發展。不過由於巴比妥取得不易，醫師也不排除，這些兒童體內可能是其他安眠藥物，確切情況仍有待檢方釐清。