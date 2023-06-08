會計研究發展基金會永續準則委員會成員名單。（會研會提供）

國際財務報導準則永續準則理事會（IFRS ISSB）近期公佈，將於英國倫敦時間2023年6月26日，正式發佈第S1號和第S2號的準則條文，供全世界參考。因應國際永續揭露準則的發展，會計研究發展基金會永續準則委員會，8日召開第一次會議，該委員會主任委員鄭丁旺、副主任委員王怡心，加上產官學界專家共13位組成。

委員會針對國際永續準則理事會（ISSB）於2023年5月11日發布之草案「強化永續準則理事會（SASB）準則與永續準則理事會（SASB）準則分類標準更新之國際適用性之方法論」正體中文版，討論修訂建議項目。

金管會證期局會計審計組長黃仲豪表示，為因應世界各國接軌ISSB發布永續揭露準則之趨勢，金融監督管理委員會刻正參考國際作法，規劃我國永續揭露規範與期程；因此，會計研究發展基金會成立的「永續準則委員會」，將為我國永續揭露與國際接軌作出重大貢獻。

主委鄭丁旺指出，ISSB採取制定永續相關財務揭露之全球基線（baseline）之作法，各國主管機關可在該基線之上另行訂定其他揭露規定，以符合其監管需求及其他利害關係人之需求，此作法有利於ISSB準則在國際上之推行。從綠色金融到經濟永續轉型，需要我國政府各部會通力合作以達成永續發展之目標。

身兼會研會董事長的副主委王怡心表示，永續準則委員會之委員均為產、官、學界專家，感謝大家為我國永續揭露準則之永續發展投入時間與心力；永續準則委員會將持續地配合主管機關金管會政策，協助我國企業適用高品質之永續揭露準則，提升永續相關資訊揭露品質，符合國際資本市場永續資訊揭露的潮流。