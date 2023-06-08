哈利王子槓上小報集團，控訴對方長期非法竊聽，成為一百多年來，首度出庭作證的英國王室成員。他昨（7）日再度現身法庭，不過面對被告律師的質疑，他卻坦言自己拿不出證據，僅聲稱「有確切證據指出大量可疑之處」，模稜兩可的自白讓人相當傻眼。

根據《每日郵報》報導，哈利連續第2天坐上證人席，被告「鏡報報業集團」（Mirror Group Newspapers, MGN）的律師葛林（Andrew Green KC）問他：「你是否掌握任何證據，可以證明你被竊聽的程度嗎？」哈利回答：「沒有，這也是為什麼我在這裡的原因。」

雖然手中沒有證據，但相較於出庭首日，哈利的態度顯得更加自信、強硬。他指控小報使用拋棄式手機，因此沒有留下任何竊聽痕跡；他也提到，小報獨家披露他和前女友雀兒喜．戴維（Chelsy Davy）的私密對話，本身就值得「高度懷疑」，因為當時兩人對戀情小心翼翼，沒有向王室成員透露任何細節，坐實了小報使用不法手段，竊取他的資訊。

對此，葛林反問哈利，是否知道雀兒喜的2名友人向媒體洩密，哈利回答：「我懷疑有這樣的事，」堅持認定自己遭到竊聽。他也向法官表示，如果他在這起訴訟案中無法獲勝，那麼將意味著司法「不正義」，無法還他公道。

鏡報報業集團承認，確實有證據顯示他們所雇用的私家偵探非法蒐集資訊，但是否認高層知情，也否認監聽哈利的電話。除了哈利之外，包括歌手艾爾頓強（Elton John）等名人也向該集團提出告訴，全案仍需一段時間才能水落石出。

文章來源：Prince Harry tells High Court judge he is not aware of ANY evidence he was hacked by the Mirror - but insists it would be an 'injustice' if he lost his case against them as he finishes his second day on the stand
文章來源：Why is Prince Harry in court? Mirror Group trial explained

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