哈利王子槓上小報集團，控訴對方長期非法竊聽，成為一百多年來，首度出庭作證的英國王室成員。他昨（7）日再度現身法庭，不過面對被告律師的質疑，他卻坦言自己拿不出證據，僅聲稱「有確切證據指出大量可疑之處」，模稜兩可的自白讓人相當傻眼。

根據《每日郵報》報導，哈利連續第2天坐上證人席，被告「鏡報報業集團」（Mirror Group Newspapers, MGN）的律師葛林（Andrew Green KC）問他：「你是否掌握任何證據，可以證明你被竊聽的程度嗎？」哈利回答：「沒有，這也是為什麼我在這裡的原因。」

BREAKING: Prince Harry leaves the High Court, after his final day giving evidence.



The Duke of Sussex has answered questions about a prank voicemail left by his brother William, a visit to a strip club, and his break-up with Chelsy Davy.https://t.co/5MJZ2Nmpct



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雖然手中沒有證據，但相較於出庭首日，哈利的態度顯得更加自信、強硬。他指控小報使用拋棄式手機，因此沒有留下任何竊聽痕跡；他也提到，小報獨家披露他和前女友雀兒喜．戴維（Chelsy Davy）的私密對話，本身就值得「高度懷疑」，因為當時兩人對戀情小心翼翼，沒有向王室成員透露任何細節，坐實了小報使用不法手段，竊取他的資訊。

Prince Harry tells High Court press intrusion was the 'main factor' in why ex-girlfriend Chelsy Davy left him https://t.co/Lr6oGfzoLE pic.twitter.com/2IFwav70Vo — Daily Mail Online (@MailOnline) June 7, 2023

對此，葛林反問哈利，是否知道雀兒喜的2名友人向媒體洩密，哈利回答：「我懷疑有這樣的事，」堅持認定自己遭到竊聽。他也向法官表示，如果他在這起訴訟案中無法獲勝，那麼將意味著司法「不正義」，無法還他公道。

鏡報報業集團承認，確實有證據顯示他們所雇用的私家偵探非法蒐集資訊，但是否認高層知情，也否認監聽哈利的電話。除了哈利之外，包括歌手艾爾頓強（Elton John）等名人也向該集團提出告訴，全案仍需一段時間才能水落石出。