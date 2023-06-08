截至5月底，克麗緹娜美容連鎖加盟店店數已再淨增加104家，全球總加盟店數為5,037家，麗豐預期在「品牌力」及「產品力」的優勢競爭下，將可持續提高在美容市場的市占率。

麗豐6日股東會順利通過配發每股7元現金股利，以8日收盤價格213.5元計算，現金殖利率達3.28％。

麗豐2022年度資產負債比例為46％，流動比率為328％，淨利率為18％，營業活動現金流入2.78億元；法人認為，在疫情嚴重衝擊下，該公司仍能維持充沛的現金流和穩健的盈利能力，突顯財務結構健全。

營運表現亮麗的麗豐，在五一假日經濟和母親節檔期的美容需求提升中，帶動4月及5月主營地區各省市的「克麗緹娜美容連鎖加盟店」之來客數逐步增加，加上旗下另外三大品牌包含RnD美甲美睫、雅樸麗德醫美抗衰、新美力電商穩定的業績挹注，今年自農曆春節以來營運態勢可謂強勢回歸，法人看好今年業績將逐季走高。

由於大陸解封，民生消費商機已於今年2月起開始漸入佳境，麗豐看好美容產業前景，預計6月起將啟動招商，內部也積極強化開拓並發掘各事業體的各別競爭優勢，結合營運能量活化的各項策略，帶動不同通路、不同事業體多面向的發展，麗豐不僅力拚下半年營運強勁向上，預期未來數年將有新一波的營運成長曲線！