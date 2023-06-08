臺灣產物前五月EPS 1.45元 18:412023/06/08 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺灣產物前五月累計營收淨額為27.59億元，前五月累計稅前盈餘為5.25億元，稅前每股盈餘為1.45元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物表示，依保險業財務報告編製準則自行結算5月單月營收淨額為新台幣5.53億元，5月單月稅前盈餘為0.98億元。 臻鼎-KY上月營收月增15.85％ 惟Q2仍為淡季 《台北股市》台灣高薪100指數 新增5檔成分股 《半導體》威剛前5月營收減23.79% DRAM市況Q3明朗 #臺灣產物 #額為 #五月 #EPS #累計稅前盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 光隆資產活化 估今年約可貢獻EPS1元以上 12:122023/06/08 財經 《鋼鐵股》精剛5月營收雙升 前5月大增近8成 16:492023/06/08 財經 氣立第二季旺季不旺 5月及前五月營收下滑 17:432023/06/08 財經 業績助攻 聖暉*股價創波段新高 13:152023/06/08 財經 陳揆：已核定AI行動計畫2.0 促產業蓬勃發展 07:182023/06/08 財經 《電腦設備》宏碁5月營收月增30.8% 亮點看過來 17:292023/06/08 財經 《觀光股》5月營收近40月高 雄獅衝破200元締新猷 11:482023/06/08 財經 《產業》ViewSonic智慧互動白板 全球、台灣奪雙冠王 12:582023/06/08 財經 鈞興-KY5月及前五月營收 創同期第三高 18:312023/06/08 財經 《國際產業》旅遊需求強勁 威茲航空估本財年轉盈 15:392023/06/08 財經 《傳產》一千萬預算買房 北台灣看這裡 10:482023/06/08 財經 蕭旭岑：邀陸生7月來台 馬英九願訪邱太三說明 13:042023/06/08 政治 《國際產業》中國兩家儲能公司 傳要砸大錢越南設廠 17:392023/06/08 財經 客家台20周年經費提高到6億 蔡英文： 節目做給全世界看 16:292023/06/08 政治 雄獅5月營收17.62億元 恢復至疫前六成 13:532023/06/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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