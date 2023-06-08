花蓮縣議會今天審議2月第一次臨時會剩下的13項縣府提案，12案通過，但其中1案教育類，國發會核定縣府辦理地方創生公有建築整備活化補助兩案，1800餘萬元經費，議員張美慧等人認為教育處、民政處的回覆十分混亂，經提出復議案獲多數議員同意，延到明天再審。

花蓮縣議會分別在2月、5月召開第一次臨時會及第一次定期大會，仍有95項提案未獲審議，縣府發聲明表示遺憾，希望縣議會苦民所苦，盡速審議通過。議長張峻也回應強調，議員嚴謹、認真在審議預算，這是展現對民眾負責任的態度，無刻意阻擋與刁難。

縣議會為此於本週加開第二次臨時會，除了第一次臨會13案，還有第一次定期會未審的82案，及二臨會43案，仍有多案未審，議會排定今明兩天繼續審。

今天議會先審議13案，有關國發會核定花蓮縣政府辦理111年度地方創生公有建築整備活化補助「洄瀾永續未來市」及「洄瀾藝匠創生館」兩案，經費總計1857萬2000元，開會時就獲得二讀。

但是縣議員張美慧提出復議，指青年發展中心先前推動的「洄瀾海石青年夢想館」甄選過程不公開透明，這次又向國發會要到1800萬元，要再修繕、活化兩個場館，外界很多質疑，包括遴選團隊如何產生、是否有審查機制等，縣府必須清楚說明。

議員胡仁順也不解，他質詢這案子，教育處與青發中心的回覆與說明，大約就聽到了「7套版本」。

無黨籍議員楊華美批評兼任青發中心執行長的民政處長明良臻，從定期會、程序會、分組審查到這次臨時會，每次問到這案都是答非所問，要求提供詳盡資料再審。

無黨籍議員鄭乾龍則認為，既然二審已通過，就不該因有人提異議就被推翻，但經議事組解釋符合議事規則，轉而接受

教育處代理處長翁書敏解釋，國發會計畫補助要點提到申請時必須提出營運規畫，包含營運單位，因此選定兩個長期關注地方創生議題且績效受肯定的單位加入，之後合約結束，才會有公開評選機制。全案保留明天再審。