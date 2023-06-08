維田與合作客戶維持長期合作關係，出貨動能穩健，尤其全防水不鏽鋼工業電腦及HMI人機介面工業電腦需求強勁，推升5月營收較去年同期成長2.61％，惟小部分出貨受客戶交期遞延影響，導致營收較4月小幅下滑，預估6月應可完成消化，目前訂單能見度仍高，今年營運將可望逐季走升。

維田指出，公司下半年將著重在醫療、車用、船用等領域進行新產品開發，積極搶攻市場商機。醫療用平板目前維持穩定出貨，下一步將再取得國際醫療安規IEC 60601認證，並將陸續發表醫療用主機、PANEL PC、顯示器等系列產品，串接成完整的醫療產品線。

而在交通領域，維田工業電腦具有專為嚴苛環境應用之強固結構設計，能廣泛運用在戶外/半戶外場域，加上近期各國ESG政策、減碳法規影響，將加速電動車、節能新船發展進度，預期未來交通領域客戶需求將有機會持續增加。

此外，維田近年也積極研發充電樁HMI相關設備，其能為充電樁提供安全穩定的運作機制，並導入自動化充電裝置，成為新一代智能充電樁之精準控制核心，目前充電樁已少量出貨至歐洲地區，並可望在今年內開始放量貢獻營收，有助推升公司營運成長動能。