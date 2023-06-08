根據Bloomberg統計數據，2022年美國市場leuprolide長效針劑治療晚期前列腺癌6個月劑型約16.3萬支，換算每月平均有近1.4萬支的市場需求；CAMCEVI六個月劑型自2022年4月正式在美國上市銷售，甫滿週年，今年5月銷量已佔該市場單月近9％的份額。

CAMCEVI為美國市售leuprolide唯一在使用前毋須混和，ready-to-use預充填長效注射劑；另受惠於取得專屬保險給付J-code（J1952）單獨定價優勢，及醫療院所對於保險報銷程序熟悉度的提升，終端市場銷售量自今年3月起明顯大幅成長，並已連續三個月創歷史單月銷量新高。

逸達已完成CAMCEVI全球主要市場授權，並已收獲超過10億元簽約金、里程碑金、銷售權利金，以及供貨予授權夥伴之銷貨收入；依授權合約規定，銷售權利金每季結算，認列為該季最後一月之營收（意即3、6、9、12月）；實際與預估若有差異，將於下個季度調整。

為增進資訊透明度與即時性，逸達已徵得美國授權夥伴同意，按月公布美國終端市場銷量，銷售權利金仍依授權合約按季認列營收；逸達CAMCEVI第二季銷售權利金將併入6月營收，於7月10日前公告。