研勤（3632）「Face8台灣臉霸」AI人臉辨識技術布局再下一城，鎖定診所、醫院等醫療專業領域成效顯現，其零接觸考勤門禁系統獲得國內診所，以及中部醫院手術大樓等機構採用，提升智慧醫療管理及服務效能。

研勤「Face8台灣臉霸」應用領域廣泛，已先後導入健身產業、營造業、金融機構、政府人臉辨識人證核對系統，以及智慧化監獄人臉辨識管理系統等，近期並拓展至醫療專業領域，相關專案挹注上半年營收表現。

研勤行銷長施心曼指出，「Face8台灣臉霸」為100％完全台灣本土研發人臉辨識引擎，具高度資訊安全，相較引進國外人臉辨識產品而言，客製化開發與調整彈性更具競爭優勢。

施心曼指出，有別與傳統卡片識別證感應簽到退，可能發生代打卡的情況，或是採用指紋等生物辨識，卻有發生接觸導致感染等風險，「Face8台灣臉霸」人臉辨識考勤門禁系統則能夠達到完全零接觸管理，對於考勤管理需要明確確認上、下班的醫療機構，也能夠透過簡單手勢指令，讓系統明確登載上下班時刻，兼顧管理精確要求與降低院內接觸感染風險的兩大需求。

研勤人臉辨識技術醫療產業應用服務，除了基礎的考勤門禁服務外，「Face8台灣臉霸」更能協助已建置醫療資訊系統（HIS）的醫院進一步提升智慧管理效能，強化醫療資料自動整合和追蹤實力。

尤其在掛號、看診、檢查、批價、拿藥等流程，或是需要三讀五對等確認程序，可以提高患者身分確認核對工作精確程度，同時達到降低相關接觸感染風險的目標，藉由AI相關技術，降低醫護負擔。

此外，「Face8台灣臉霸」在多產業領域布局有成，已是台灣實際辨識服務最大量的人臉辨識產品，藉由服務實績所累積的相關優勢與經驗，有助於公司持續拓展醫療相關產業HIS升級商機，強化智慧醫療服務。