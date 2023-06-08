美國在台協會(AIT)主席羅森柏格7日前往新北市政府，拜會國民黨總統候選人侯友宜，兩人還前往平溪餐敘、放天燈。媒體人吳子嘉表示，羅森柏格拜會侯友宜，主要是談訪美行程，以及美國可能問什麼問題等。

針對AIT主席拜會侯友宜，吳子嘉今(8日)在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，罕見，他判斷，羅森柏格見侯友宜，是談侯友宜的訪美行程，包括侯友宜見誰以及美國關心他什麼事，以及美國可能問什麼問題、對九二共識有什麼看法。

吳子嘉接著指出，羅森柏格是職業外交官，這次訪台是有特殊任務。她禮貌上去見了總統蔡英文，真正來講，是去見這3個總統參選人，重要的是侯友宜。至於民進黨總統參選人賴清德，非常清楚的是，他就是台獨、親美 ，沒什麼好談的，反正美國講什麼，他都聽，所以有沒有跟他談都一樣；美國只擔心，不要出什麼事情，不要搞到打仗。

吳子嘉點出，侯友宜第一次在新北的演講，談到我們的台灣、我們的夢，有兩個重要事情︰第一，「台灣要靠自己，提升自己的力量，讓侵犯我們的敵人，沒有能力付出侵犯的代價」，擺明備戰態度，比賴清德親美更具體。第二，「台灣內部應該和解，民進黨一直在分裂台灣」，侯友宜希望能夠推動台灣的和解，提到韓國、日本百年恩怨，都能夠化掉，為什麼台灣同胞不能化解自己的恩怨；相反的，在選舉時，把恩怨、國際關係的矛盾，當作攻擊國內正當選舉的工具。侯友宜認為民進黨做法不可取。