新北市板橋某私立幼兒園被爆出師長疑似餵食孩童「巴比妥」及「苯二氮平類」等安眠藥物，目前已有17名家長報案，詳細情況尚待進一步釐清，對此，育有1子的新聞主播高毓璘在社群平台發表看法，直呼：「這和蓄意謀殺有什麼不同？」

高毓璘今(8日)發布貼文，表示同為家長，尤其兒子從嬰兒時期開始，便是不需要長時間睡眠的體質，因此在幼兒園常常中午睡不著覺，她便告訴兒子只要不吵到別人，躺著休息或者自己玩都可以，老師明白後，大方接受了這件事，讓她一直很感激兒子遇到很好的老師。

不過並非人人如此幸運，高毓璘看到新聞事件，不忍直說：「我真的氣到爆炸！這和蓄意謀殺有什麼不同？」接著痛罵：「會這麼做的老師、負責人，莫非只求上班順利、招生滿額？」為此她懇求相關單位深入調查，總共有哪些分校出現相同狀況，以及藥物來源是哪裡，絕對不能草草了事，否則未來沒有人敢生小孩。

文章一出，一名網友留言：「最氣的是可能事後輕判」，高毓璘感慨回覆：「台灣的法律真的…」，另一名網友驚呼：「不當餵藥必須檢討，幼教的血汗環境也許就是導因！不過不管理由為何，傷害他人就是不應該」，高毓璘則說：「身為幼保老師還照做，真的書都白讀、學分白俢了」，更直呼：「這真的是身為職人最基本的操守，不能傷害別人啊！！！」對孩童們的遭遇相當不捨。