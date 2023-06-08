中國科學院7日宣布「力箭一號」遙二運載火箭以「一箭26星」方式，成功發射、將26枚衛星送入預定軌道，刷新一箭多星的紀錄，也讓外界關注該技術在軍武的應用。前駐紐西蘭大使介文汲指出，東風-41是中美關係的「Game Changer」(改變遊戲規則的人、物)；他認為，自東風41出現後，美國出兵干預台海的可能性已經百分之百被消除。

「一箭多星」是指一枚火箭同時或先後將數顆衛星送入地球軌道，也標誌著分導核彈頭發射技術的突破。此前，中國大陸就曾公布「東風-41」洲際彈道導彈已經裝備部隊，該導彈最大射程達 1萬5000公里，從大陸發射 30分鐘就能打到美國本土，該型導彈可攜帶10枚分導彈頭，每一枚彈頭都可獨立瞄準不同目標，外界也都關注，一箭多星技術有可能會用於提升東風-41的性能。

介文汲今( 8 日)在政論節目《新聞大白話》提到，東方-41的十顆分導彈都是乘波體彈頭，美國既有的任何技術都無法攔截，分別瞄準10個城市，就能全部摧毀，只要中國有東風-41，對美國就有很強的嚇阻效果，美國不可能冒著被東風-41攻擊的機會，跟中國大陸決一死戰，應該會想盡辦法避免與中國發生軍事衝突。

介文汲認為，東風41的出現，已經讓美國出兵干預台海的可能性，百分之百消除了。美國為了一個海外的、不是盟邦、沒有邦交的國家出兵，冒的風險是美國本土的10個都市被中國的核彈摧毀。

介文汲強調，有很多主觀的決定，都是根據客觀的實力來決定，有些美國學者把東風-41稱為「Game Changer」(改變遊戲規則的人、物)，因為它的出現已經讓整個遊戲的玩法都改變，這就是中國的殺手鐧。