明年適逢「國民革命軍建軍、黃埔建校百年大慶」，中華民國中央軍事院校校友總會偕各軍系社團及各軍事院校校友會，自今年6月18日起至明年6月黃埔百年校慶日止，依序舉辦24項系列活動，涵蓋音樂、美術、體育、紀念光榮戰役及參與國防部全民國防營區開放、軍營巡禮等，均配合軍事節慶日舉辦，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜也將會出席啟幕式並致詞。

一系列活動是為擴大紀念並緬懷國軍先烈之壯烈犧牲，讚誦著革命志士之忠肝義膽，並期盼民眾藉由封塵的百年歷史記憶中，體會「戰爭的殘酷無情」，「和平的珍貴無價」，讓「黃埔軍魂」永遠福佑中華。

主辦單位中華民國中央軍事院校校友總會理事長彭進明表示，6月18日上午10時，校友總會將於台北市政府前廣場，舉辦盛大的「黃埔建軍建校迎百年」啟幕式，正式啟動「喜迎百年」的系列活動，據悉，侯友宜當天將會出席致詞。

啟幕式首先由大旗隊「旗開得勝」揭開序幕、灰熊樂團演奏、東海高中儀隊、世新大學街舞、啦啦隊及復興崗校友合唱團等接續演出。並同步於市府前廣場推出黃埔家族榮耀百年園遊會，有特色小吃、全民國防射擊體驗（10組擬真槍打靶）、愛國歌曲大賽等多類型活動並設置軍事迷專區攤位，共襄盛舉。

「黃埔建軍／建校百年特展」於11時30分在台北市政府中庭揭幕，以歷史照片文物，展示黃埔經由成都、南京至鳳山四次遷校歷程、民間珍藏抗戰文物、名人墨寶及黃埔來台復校歷史照片首展等計三百餘件，該項特展將持續展出至6月23日中午12時止。

彭進明同時籲請大眾瞭解，一個世紀以來，黃埔與民族、國家、民眾結合為生命共同體，共歷經四次遷校，「黃埔」時期（13至16年／1至6期）完成了東征；「南京」時期（17至25年／7至13期）完成北伐、剿共，統一全國；「成都」時期（26年至38年／14至23期）抗日勝利，光復台灣，晉列世界四強；「鳳山」復校（39年起／24期迄今）整軍經武，秣馬厲兵，保衛台灣，遏阻中共犯台。

彭進明說，昔日黃埔，頁頁滄桑，記錄著先烈血脈之披肝瀝膽，傳誦著護國英靈之庇佑庶民；今日黃埔，必能踵武前賢，承先啟後，正氣相襲，一代代傳承綿延，讓黃埔薪火持續守護台澎金馬，永保平安樂利、富足和平。