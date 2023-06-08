桃園市資科局在市民卡網頁增加特約商店的分區、分類和地圖搜尋功能，目前測試版正在內部調整，預計下周正式上線。（蔡依珍攝）

桃園市民卡已突破180萬張，發行量和使用率全台第一，但市民卡APP去年底不再更新，轉而要到網頁版，且搜尋特約商店引導到試算表，洋洋灑灑千筆資料難查找，資科局指出，已增加特店的分區、分類和地圖搜尋功能，下周正式上線更便民，未來市民卡APP2.0會朝整併市政各項服務和優惠邁進。

議員王珮毓說，桃園市民卡發行量去年底突破180萬張，是全台發行量最大使用率最高也最超值的市民卡，但市民卡的APP卻因為系統優化轉型不再更新，轉而要到官網尋找資訊，但官網提供的服務方式不便民，以查找特約商店為例，官網竟引導到試算表，洋洋灑灑1300多筆資料，難搜尋又優惠標示不清，無統一格式也造成查找的麻煩。

議員錢龍和張桂綿則提到，桃園市民卡App下載次數僅10萬次、評價更只有2顆星，如今要重新規畫，建議師法下載量破百萬次的台北通App，整併多項服務。

資科局指出，桃園市民卡APP開發經費1000萬元，至今已使用7年，開發使用技術不合時宜，每年還要200萬維運費，去年底全面改版至RWD網頁，APP則導引至網頁版並不再更新，但首次申辦市民卡更便利，除原有的自然人憑證驗證，還增加行動自然人憑證和多因子身分認證。

為提供民眾更便利、更直覺的市民卡特約商店查詢體驗，資科局也增加以地區及食衣住行育樂醫等分類功能，透過下拉式選單篩選，民眾也可藉由關鍵字查詢，搭配Google Map更直覺方便查找店家位置和資訊，目前正在內部測試，預計6月17日前正式上線。

資科局也在研擬市民卡APP2.0，可望結合市民卡網站、APP、紅利桃子網站、桃園通和現有熱門APP如公車、垃圾車等服務，將統整性檢討和徵詢專家學者意見後推出最適宜方案。