台中北區一處透天頂樓被民眾發現有「雙車位」，其中一台廂型車車尾就卡在女兒牆上，屋主曾允諾會吊下來，卻無疾而終。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區透天厝驚見「車子停在頂樓」，引發民眾熱議。2台廂型車居然停在樓頂露台上，其中一輛車尾更卡在女兒牆上。據了解，這輛車子居然被屋主吊上樓頂已有2年多，屋主是一名承包商，將閒置車輛當成倉庫使用，疑似因被檢舉後，委託吊車將車輛「放樓頂」，而其中一輛車還曾因卡住女兒牆而被舉報，引起民眾的安全擔憂。

這奇特景觀位於台中市北區東光二街的一棟透天民宅，被戲稱為「頂樓雙車位」。當路人經過並抬頭一望時，就能看到其中一輛廂型車的車尾部分卡在女兒牆上，而從空中拍攝的視角更加神奇，可以看到其中一輛車子恰好停在露台上，兩輛廂型車成為了樓頂的奇特裝飾，車內堆滿了各種雜物，彷彿變成了兩個小型倉庫。

當地的里長透露，該屋主是一名承包商，附近房子周圍擺滿了他的物品，先前曾有3台廂型車，屋主將其當成倉庫，直接停放在路邊。由於這樣妨礙了其他居民的通行，引起檢舉，於是屋主突發奇想，找來吊車將兩輛車吊到了樓頂，其中一輛車則被賣掉了，但這種行為卻讓人啼笑皆非。

因其中一輛車還曾因卡住女兒牆而被舉報，引起民眾的安全擔憂，儘管屋主承諾尋找合適的地方存放，但至今未見實際行動。