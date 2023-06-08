統振表示，一方面受惠於金融科技之QuickPay有效註冊會員數與匯款筆數齊步持續成長，5月匯款筆數月增5.4％，年增84.7％，累積1到5月年增58.3％，排除今年2月28個工作天數影響，匯款筆數已連八個月創新高，另一方面，流通事業體的出貨動能也較上月逐步增加，齊步挹注公司5月整體營收繳出較上月成長8.12％。

統振進一步表示，近期金融科技事業旗下QuickPay APP市場版圖再下一城，已獲金管會核准通過泰國移工小額匯兌業務，將於近日正式上線，推進統振服務東南亞移工之國外小額匯兌服務範疇，從印尼、菲律賓、越南，進一步延伸完善泰國市場。統振觀察勞動部統計至今年4月底的移工總人數達73.4萬人，其中泰國移工人數占比達9.25％，統振期待未來隨著泰國移工會員數的增加，助力QuickPay會員數持續向上攀高，並對金融科技事業營運帶來正面的挹注。

觀察勞動部去年4月30日起推動「移工留才久用方案」上路至今，有近3,000位資深產業移工轉任中階技術人力、逾4,000位外籍家庭看護工雇主提出申請並獲核准，且根據勞動部近期宣布事項，未來將調整放寬聘僱移工資格，整體預估將增加2.8萬名移工，將有利於統振之金融科技業務良好的開拓環境。展望2023年全年度營運表現，統振仍將著重重心在高穩定現金流之金融科技事業體，全力搶佔更多外籍移工匯兌市場的版圖，隨著QuickPay APP有效註冊會員數與匯款筆數齊步揚升，以及流通事業體穩健的出貨表現，齊步推進公司整體中長期營運正向成長。