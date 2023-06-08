泰山經營權易主後，新任董事、龍邦董事長劉偉龍8日無畏不得其門而入，直接在泰山門口召開第一次董事會，對於劉偉龍當選泰山新任董事長，前董事長詹景超則於下午反擊，強調5月底的股臨會選舉以及今日董事會無效，呼籲主管機關不予承認。

泰山委任律師宋正一表示，股臨會違法情勢，除了當選董事總得票率高於出席率，明顯有灌票情形，同時龍邦還違反企業併購法，應該要排除40％投票權。

詹景超強調，目前除了董事選舉無效的法律訴訟，也聲請假處分禁止新任董事行使職權，而法院會在6月19日開庭，等候法院裁決，對於假處分會打到底，也呼籲主管機關應該要跳出來，深入調查。

詹景超表示，作為董事長很渺小，但很重視員工的工作權，且他經營泰山以來，承諾員工年年都要配發股利，今年以全家處分獲利與員工共享，員工更坦承一夜被錢砸醒，今天聽到劉偉龍說可能會更動今年配發4元現金股利政策，無疑是與員工為敵，若龍邦最後決定不發股利，對泰山6萬多股東也深感抱歉。