台中市5億高中生命案，18歲賴姓男高中生5月4日中午墜樓身亡，案發前2小時才剛登記同性結婚，而賴母19日召開「上億遺產，奪命疑團」記者會表示，兒子才剛繼承約5億房產，他卻與處理房產的夏姓代書的26歲兒子結婚，且當日就在夏家身亡，賴母懷疑兒子遭謀財害命，夏男則涉犯殺人罪被以30萬元交保。

5億高中生阿公在4月下旬過世，並於5月3日火化，預定4日進塔，但當天進塔的時辰已屆，賴生都未現身，賴母到處找人，後來才知竟是從夏家住家的10樓墜落，且賴生在墜樓前2小時才剛與夏男登記結婚，令家屬錯愕。

5月4日當天早上7點夏男以「我教你如何處理房地產」為由，將賴生騙出家中後，要求賴生攜帶身分證件，當天上午8點多，夏男便在超商、戶政所外面找人幫2人簽下結婚同意書，夏男便帶著賴生和同意書走進戶政所辦理結婚登記。

賴生在5月4日11點02分墜樓，當時有警員上去10樓，而後12點鑑識人員也有到場，但僅有目視、了解狀況，真正採證如指紋、腳紋等都在下午4點甚至隔天下午5點檢察官指揮偵查才進行，沒有第一時間封鎖現場，啤酒罐等物也無扣押，超過30小時足以讓嫌犯滅證。警方沒有查扣證物？

檢方5月5日接獲警方報驗，當天即進行相驗，並訊問死者家屬，並以被告身分訊問夏男調查，訊後，認定夏有涉犯殺人罪嫌，但並無羈押必要，諭知以30萬元具保。檢察官會同法醫於5月9日相驗解剖。

賴生母親質疑，兒子擁有父親贈與的上億房產，慘被設計成輕生案，5月19日由議員賴順仁、黃健豪陪同召開「上億遺產，奪命疑團」記者會，要求檢調加速釐清真相。

賴男母親質疑，兒子擁有父親贈與的上億房產，慘被設計成輕生案，19日由議員賴順仁、黃健豪陪同召開「上億遺產，奪命疑團」記者會。（圖／本報資料畫面）

5月21日家屬質疑死因不單純，請中山醫大法醫系主任高大成前往現場勘查，並到殯儀館檢驗遺體，希望進一步釐清死因。

家屬質疑死因不單純，請中山醫大法醫系主任高大成前往現場勘查，並到殯儀館檢驗遺體，希望進一步釐清死因。（圖／本報資料畫面）

夏男父親21日也首度透過簡訊，發出短短53字的聲明，簡訊全文為「謝謝關心，我們一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，目前不便回覆。謝謝」。

夏男父親21日也首度透過簡訊，發出短短53字的聲明。（圖／本報資料畫面）

據了解，夏家人並未住在案發大樓，也少有走動。傳夏男指稱，案發時兩人在屋內喝啤酒，他單獨去洗澡，並不知賴因何故墜樓。賴是自己墜樓輕生？或是「被墜樓」？兩人在屋內短短近1小時發生何事，外人無從得知，但是兩人進出大樓情形就疑點重重。

兩人案發當天多次進出夏家房子，電梯監視影像拍到兩人上午8時45分，先同搭電梯，夏穿藍色短袖上衣、長褲、休閒鞋；賴戴眼鏡、穿短袖上衣、短褲及拖鞋，兩人無太多互動，抵樓夏家10樓，隨後，兩人自10樓走樓梯到1樓；後又曾同搭電梯上樓一次，奇怪的是在賴墜樓後，夏未出現電梯監視影像中，竟即現身一樓，穿著的服裝也更換紅白藍條紋短袖上衣，不但神色平靜，在警方詢訪時，他第一時間並未透露是「配偶」身分。那搭電梯上樓時所穿的藍色短袖上衣呢？

電梯監視影像拍到兩人上午8時45分，先同搭電梯，夏穿藍色短袖上衣、長褲、休閒鞋；賴戴眼鏡、穿短袖上衣、短褲及拖鞋，兩人無太多互動，抵樓夏家10樓。（圖／本報資料畫面）

據了解，換裝的部分，夏男向警方稱2人有喝酒、看動畫，他後來去洗澡時，賴男就墜樓。走樓梯的部分，夏男供稱是因為當時正忙著聯繫工作事宜，擔心搭電梯手機會斷訊，所以才改走樓梯。

賴生墜樓後夏未出現電梯監視影像中，竟即現身一樓，穿著的服裝也更換紅白藍條紋短袖上衣，不但神色平靜，在警方詢訪時，他第一時間並未透露是「配偶」身分。（圖／本報資料畫面）

5月21日高大成到墜樓現場察看，提出3件疑點，他表示，據稱死者是從10樓墜樓，但依照拋物線原理，不太可能在發現處的草叢發現遺體；另外，死者遺體外觀僅見右手肘骨折，且也未見顱內及腹腔出血跡象，一般墜樓案件傷勢不會這麼輕。

高大成到墜樓現場察看，提出3件疑點。（圖／本報資料畫面）

6月1日賴母委託律師向台中地方法院遞狀，主張兒子與夏男的婚姻無效。依《民法》第982條規定，結婚要有2人以上證人簽名，且依最高法院判決，2名證人還要「親見親聞有結婚的意思，而在書面上簽名」，夏男臨時在路旁找2名證人簽名，這2人顯然對賴生並無「親見親聞有結婚之意思」。

高大成到案發現場勘察時，發現死者陳屍草皮已經枯死，懷疑死者可能是遭下毒，墜樓後毒物嘔吐濺出，才會使草皮枯萎；他研判，死者可能先遭人下藥，接著才被帶往事發地點低樓層丟下樓。（圖／本報資料畫面）

6月2日高大成指出，他到案發現場勘察時，發現死者陳屍草皮已經枯死，懷疑死者可能是遭下毒，墜樓後毒物嘔吐濺出，才會使草皮枯萎；他研判，死者可能先遭人下藥，接著才被帶往事發地點低樓層丟下樓。

高大成表示，他2度前往台中生命禮儀中心驗屍指出，遺體的右手有4個可疑針孔，包括二頭肌有2個、手肘及手臂各1個；背部則有8條可疑的開放性條狀傷口，大小約10公分X3至2公分，包括左肩到右腰側有3條、直式4條、平行1條。此外，脖子也有疑似勒痕。

高大成與律師許哲維都認為，遭「下毒」，加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」及發現右手有4個可疑針孔、頸部有勒痕等諸多他殺疑點，他覺得一定有問題，所以他一直找證據，看到賴生遺體上嘴唇有痕跡，「是不是有人要摀住他的嘴巴？」、「賴生有掙扎所以脖子、手部有傷痕等」，這些傷痕都是值得探討的，「問題來源在哪裡要找出來」。

高大成與律師許哲維都認為，遭「下毒」，加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」及發現右手有4個可疑針孔、頸部有勒痕等諸多他殺疑點。（圖／本報資料畫面）

律師許哲維6月2日向檢方再聲請8項證據調查，驚爆他殺新疑點有遺體的骨折右手有4個可疑針孔、背部有8條開放性傷口、頸部疑有勒痕等，許哲維趕赴救援醫療單位查證，針孔均非救援或醫療人員所為，全案疑點重重。

賴男生父在今年4月下旬過世，他為要回名下30筆房產所有權狀，曾到夏父事務所詢問，但夏父以「放在事務所保險箱內最安全」為由，而拒歸還。許哲維律師發出律師函警告夏父，希望可在收文7日內返還土地權狀，不過，對方委任律師已回函拒絕歸還，6月2日除向檢方聲請證據調查外，並提出業務侵占告訴。

許哲維律師向檢方聲請證據調查外，並提出業務侵占及婚姻無效告訴。（圖／本報資料畫面）

賴男家屬透過律師許哲維在6月3日提出「賴小弟右手4處針孔與急救程序無關」聲明，並強調，「鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天」。

中檢6月6日也罕見地以千字新聞稿鉅細靡遺說明澄清，解剖鑑定報告顯示，死亡原因符合「高處墜落」， 造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡；已驗1000 餘種毒藥物檢測，體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。

檢方澄清指出，全案並非外傳檢警起初「以自殺結案」，經死者家屬反彈才展開調查。賴男在今年5月4日經救護人員送醫急救不治，警方調查後，在5日報請檢察官相驗，檢察官當天即會同法醫師相驗，因認為案涉犯罪嫌疑，開始偵查，聯繫、確認法醫研究所的法醫師及解剖室時程，在9日解剖，並偵查相關人士。

檢察官以證人身份傳喚一名急診陳姓護士。（圖／本報資料畫面）

台中地檢署6月8日臨時召開5億高中生命案偵查庭，除稍早傳喚賴母外，另以證人身份傳喚一名急診陳姓護士，問訊時間長達2小時又10分鐘，是否針對高大成所指，針孔、頸部勒痕以及左手大片瘀青做釐清，檢方未做出回應。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980