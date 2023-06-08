馬來西亞女歌手柯以敏唱紅《愛我》、《斷了線》等經典歌曲，90年代走紅亞洲樂壇，之前受邀擔任音樂節目評委，因毒舌講評風格，引來網友兩極評價，近日她開直播教唱歌，未料連線網友時，卻遭到對方爆粗口，讓她氣到要提告。

柯以敏近日直播教學唱歌，未料連線一名19歲女網友時，對方唱到一半突爆粗口「傻X」隨即斷線，主持人在旁緩頰「一定要互相尊重」，坦言這樣沒有意義，但柯以敏不願遭辱罵，要求現場工作人員「把他的IP調出來，我要報警」、「把IP調出來，放在公幕上，我不會放過你的」。

怒氣難消的柯以敏接著罵：「太過分了，妳這個孩子太沒教養」、「我這麼用心在教課，你這人是在幹什麼呢？把他的IP給我，我是有公安的朋友，我馬上報警，我不會放過你的」、「我絕對報警，我不會姑息你的，我們一定拘留15天」。

她也表示自己不要讓所有老師受到傷害，還直問「你們是不是要讓所有老師下臺？」柯以敏坦言自己沒有生氣，但是很心痛，她只想要用更專業的知識與方法讓大家瞭解音樂，卻遭到辱罵，強調她一定會報警。

而柯以敏發怒的影片在網路流傳，雖然有網友支持她提告，但也有不少人挖出她過去在節目《2016年超級女聲》擔任評審時，曾辱罵選手「滾吧！不要唱了」，讓選手留下陰影，事後她慘遭砲轟，雖然緊急錄影片道歉，仍被電視台取消評審資格，「風水輪流轉啊」、「她忘記她以前怎麼攻擊別人的了」、「那當初被她罵過的人得到尊重了嗎」。