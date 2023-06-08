2023社會人高爾夫巡迴賽例行賽本周進行東方之星站，個人賽部份，A組「化工車膜王」賴榮凱再打下71桿奪下第二個冠軍，後勢驚人，更霸氣豪言接下要挑戰三連冠；而在隊際賽部份，球員陣容包含前中職球星張誌家等好手的「家佳樂」，雖然張誌家本站未下場仍再度以10比0完封對手，以總積分43分獨居榜首。

社會人高爾夫巡迴賽個人賽賽制分為A、B組個人比桿賽，其中A組發球台即是設定約7000碼的藍梯(PRO TEE)、B組則是約6500碼的白梯，賽事遵循R&A頒布的2023高爾夫規則執行，對於非科班出身的社會人士來說，絕對是一場挑戰。

本周個人賽第七站前進新竹東方之星高爾夫球場舉行，位處寶山水庫附近深山，但遇上颱風過境後的天氣也讓體感溫度來到37度，選手如何克服炎熱天氣條件來迎戰成最大關鍵。

A組個人賽最終由「化工車膜王」賴榮凱以低於標準桿一桿，繼5月台南站之後奪下本季第二個冠軍，雖然今天全場抓下五隻小鳥，但自己覺得還是覺得不夠，更霸氣宣示準備在接下來的老爺和揚昇個人賽中挑戰連三站個人賽冠軍。

B組個人賽冠軍：洪俊明靠著比較後九洞成績優於同為76桿總桿的陳清富，奪下巡迴賽B組首次個人冠軍。從事保險業的洪俊明在職場上取得最高的「百萬圓桌會MDRT」會員，接觸高爾夫在其中發現熱情，僅三年時間就獲得正式賽事冠軍，最終目標亦是挑戰社會人巡迴賽B組奪冠後升上A組，挑戰困難更高的藍梯台(PRO TEE)，突顯個人的強烈鬥志。

接著進行第六輪的隊際賽，A組循環對戰，由「家佳樂」第二度對上「Trust Golf」，結局像是複製貼上，「家佳樂」深遠Home Run的攻勢再度取得10比0完勝，也讓該隊戰績持續獨走。「木木行館」則是以7:3輕取「Super.S」報回季初慘敗的一箭之仇，同時將積分排名暫居第二。

B組「大綱龍」延續前一場氣勢，重挫「振頤軒」將排名拉升後脫離保級區。「德瑞克鷹熊」10：0擊潰「樂虎隊」後也讓排名持續保有競爭優勢。「老虎塗料」及「Super.SS」則互相砲轟，雙方皆有大比分攻勢讓比賽提早結束，最終「老虎塗料」略勝一籌6:4險勝。「有成精密新能源」與「三亞科技」以5:5握手言和。「峻峰建設」9:1血洗「將軍條碼」後本季排名穩居首位，五個小組比洞賽對戰中有四組都以殘酷的提早結束比賽。