暑假將至，恆春半島的觀光飯店與民宿業者已摩拳擦掌積極徵人，準備迎接疫後景氣的復甦，但人力缺工問題依舊，為此，勞動部潮州就業中心將於20日在墾丁福華飯店舉辦「疫後改善缺工擴大就業方案宣導說明會」，針對缺工產業辦理專案媒合，以每月6000元到1.3萬不等補助、鼓勵失業民眾投入旅宿業。

潮州就業中心指出，為協助旅宿業解決疫後產業基層人力缺工問題，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對缺工產業辦理專案媒合，以每月6000元到1.3萬元不等補助，鼓勵失業民眾投入旅宿業，同時也將於20日在墾丁福華飯店舉辦「疫後改善缺工擴大就業方案宣導說明會」，歡迎觀光旅宿業雇主報名參加。

潮州就業中心表示，今天在恆春鎮公有市場囍宴廳舉辦的現場徵才活動，吸引許多在地求職民眾到場應徵，不少人當下就面試到理想的工作，因應疫後觀光潮，這次的徵才活動超過半數廠商為飯店旅宿業。

現場參與的徵才廠商都表示，疫情期間旅宿業工作不穩定，造成人員大量流失，如今觀光業景氣回溫，配合政府推出的疫後改善缺工擴大就業方案，希望能順利緩解缺工情形」。

此外，徵才現場也有服務與零售業，廠商提供的職缺從學經歷不拘的房務員、清潔員、門市到專業的廚師、救生員、工務人員及飯店管理人員等，部分職缺起薪直接開出4萬元以上，吸引不少求職者積極詢問，至於針對尚未補實的人力缺額，潮州中心表示，將持續追蹤關懷廠商的進用情形。