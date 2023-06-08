7日彰化有名角頭告別式，式場外的送花芳名錄，警方就趕緊向喪家要求，遮蔽掉部分有顯露幫派堂口名稱的字眼。（民眾提供）

四海幫的「海」口罩，在警方認定上，也是明示、暗示的標誌。（民眾提供）

前四海幫主張建英（綽號弟哥）上月10日深夜辭世，享壽71歲，明（9）日中午12時在北市第一殯儀館舉辦公祭。由於上月立法院剛通過組織犯罪部分條文修正案，其中俗稱的「明仁會條款」，即遏阻幫派在公開場合以「明示或暗示」為犯罪組織成員，警方可要求現場解散，否則有刑責和罰金。明天「弟哥」的公祭，將是修法後全國第一場幫派大公祭，北市警方將出動逾300名警力蒐證，且雙北、桃園的偵查隊長，也都將到場觀摩新法上路後的警方執勤作為。

竹聯幫仁堂明仁會3月6日在北市大直萬豪酒店的高調奢華春酒，引發挑釁公權力爭議，警政署展開數波大掃黑。為嚴懲組織犯罪，壓制黑幫氣焰，立法院於上月9日三讀通過組織犯罪防制條例部分條文修正草案，以期徹底斷絕犯罪組織人援、金援。

其中俗稱的「明仁會條款」，是增訂以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散之行為處罰，最重可處有期徒刑3年，得併科新臺幣300萬元以下罰金，以反制犯罪組織之氣焰，並周延公共安全之維護。

刑事局本月6日召集會議，討論未來幫派大型公開活動，警方該如何應處，會中決議未來幫派大型活動，依據法令，不得唱名幫派堂口名稱，也不能有看板，以文字或圖像凸顯組織名號。舉例來說，公祭唱名，不能再以「四海機構、天道機構」來代表四海幫、天道盟，只能以某某董事長，率旗下員工致祭來唱名。

而現場布幕、甚至印有幫派標誌的口罩、徽章、旗幟，也都不能出現。因此明日四海幫之前大批製作的黑色「海」口罩，就不能再佩戴；天道盟的西裝徽章，也被警方認定是明示或暗示的黑幫標誌，一樣禁止。

事實上，7日彰化有名角頭告別式，式場外的送花芳名錄，警方就趕緊向喪家溝通，遮蔽掉部分有顯露幫派堂口名稱的字眼。而連續3天，北市警中山分局都透過管道，向「弟哥」的治喪委員會傳達警方修法後的作為，希望喪家配合，分局長陳金城也親自出面約制，表示警方一定會強勢執法，讓告別式圓滿順利完成。

北市警方估計，出動蒐證警力不會少於上月竹聯幫副幫主的告別式，至少超過300名警力。且初步了解，明天參加弟哥公祭的人數，也有上千人以上。也因為是修法後的第一場大型公祭，雙北、桃園的偵查隊長，都會到場觀摩，北市警方與刑事局為此嚴陣以待。