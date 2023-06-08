展望2023年下半年營運，巧新將持續提高生產量能，滿足包括日系，及歐美系等主要品牌車廠客戶訂單的需求，隨著主要客戶的訂單需求，將有助推升旗下屏東廠的整體產能稼動率，助力於公司下半年整體營運，有機會繳出優於上半年的成績單。

巧新表示，受惠於豪華新車市場銷售穩健，終端品牌車廠穩步去化2022年所積壓的未交付訂單，及新產品上線，進而推進主要客戶，包括JLR、豐通，及BMW等超跑與豪華汽車品牌車廠客製化輪圈拉貨力道，較上月提升，創造巧新5月單月提貨數量，達今年新高的水準，是挹注公司5月營收改寫同期新高的主因。

儘管近期平價新車市場，仍遇諸多雜音，然觀察豪華汽車品牌，將在今年陸續推出新車款及組合改款車型，以目前主要客戶對巧新旗下多款客製化輪圈的需求來看，豪華車的終端市場，始終保持高熱度，除有利於高端豪華汽車展現穩健的銷售態勢，亦益於巧新旗下多款客製化輪圈出貨表現良好。

巧新不僅在業務方面締造佳績，落實ESG與企業社會責任，亦不遺餘力。巧新社會福利慈善基金會，近日偕同雲林嘉義地區眾多知名企業組成的義雲會，為感謝醫療、衛生、警察、消防等相關人員，在過去1,197天疫情期間的辛勞與貢獻，幫助民眾度過疫情肆虐，聯合捐款贊助疫後大型國際音樂會的舉辦，也體現了巧新在ESG領域的社會責任的承諾。