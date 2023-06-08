銀行資金調度主管表示，央行升息一向在存放利率反應較即時，但由於放款利率調整一般有週期性，例如採取月調整或季調整，因此3月央行升息後，預計到第二季才會十足反應。

根據央行統計顯示，國銀存放款加權平均利率持續上揚，主要反映央行自去年3月以來合計升息3碼，今年第一季國銀放款利率達0.85％，較去年同期的0.36％大漲一倍多，創2009年第三季以來新高。放款利率同樣持續走升，國銀放款利率在去年第四季暌違六年半後，再度突破2％大關，今年第一季再提升至2.22％，較去年同期1.59％大幅上升，更創2015年第四季以來新高。

今年第一季攸關國銀利息收入的存放利差，則較去年第四季的1.36個百分點再上升0.01個百分點至1.37％，創下2017年第四季以來、五年半新高水準。

觀察國銀放款加權平均利率，自2019年以來持續下滑，2020年第一季因降息效應、第二季更因政府推出疫情紓困方案，放款利率在該年第三季下探至1.61％，去年第一季更創下史上最低的1.59％，第二季起隨央行升息，後續逐漸反彈。

存款加權平均利率方面，於2019年第三季起逐季下滑，每季連續刷新最低紀錄，至2021年第三季已降至0.35％的歷史低點，去年第二季起逐季回升，今年第一季已回升至0.85％，回到金融海嘯時期水準。

銀行主管表示，第一季國銀存放款加權平均利率雙雙反彈，但存款利率上揚0.13個百分點，仍低於放款利率提升0.14個百分點，一來一往，使第一季存放利差再增0.01個百分點至1.37個百分點，對銀行利息收入更有利，若以全體國銀放款餘額37兆餘元來算，放利差上升0.01個百分點，整體收益可增加37億元；但隨央行升息接近尾聲，存放利差並非銀行主要獲利動能，今年主要還是以換匯（SWAP）利得貢獻最大。