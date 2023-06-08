美國民主共和兩黨多名參議員去信國務卿布林肯，要求華府不要邀請香港特首李家超出席11月在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）首腦非正式會議。特首辦回應，李家超帶領香港特區堅定履行維護國家安全的責任，光明正大、理直氣壯。任何一個國家的政府官員維護自身國家的國家安全，都是天經地義，應有之義，理所當然。

香港國安法在2020年生效後，時任川普政府以涉及依據國安法，脅迫、逮捕及囚禁民眾為由，制裁11名港府官員，包括當時擔任保安局長的李家超。聯署信件的議員認為，李家超出席會議將向全球人權侵犯者發出可怕訊號。

在北京，中國大陸外交部發言人汪文斌今回應，亞太經合組織辦會有其組織規則，東道主有責任確保各成員代表順利參會。今年APEC東道主美國承諾將履行東道主職責，遵守APEC相關規則和程序，為APEC成員代表赴美參會提供便利。中方相信美方會履行承諾，確保包括香港在內的APEC所有成員代表順利參會。

特首辦強調，李家超早前已表明亞太經合組織會議，有自身的規則和習慣。香港一向以「中國香港」的名義參加會議，而「中國香港」亦是亞太經合組織會議成員之一，組織者有責任發出邀請，香港特區亦會按著這些規則和習慣出席亞太經合會議。