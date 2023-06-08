導演麥覺明執導的《看見台灣III》今天首度釋出預告片。（看見．齊柏林基金會提供）

黃子佼今（8日）出席《看見台灣》上映10周年暨《看見台灣III》發布記者會，他雖與導演齊柏林沒任何淵源，但表示很榮幸身為代言人，透露9年前主持金馬獎，原打算運用空拍機捕捉典禮現場視角，向齊導致敬，但礙於國父紀念館屬於古蹟不能使用空拍機作罷，遺憾說：「沒想到後來齊導就走了，我特別遺憾沒有將這鏡頭的語言用在殿堂裡，我到現在都覺得很可惜。」

升格人父的黃子佼，也堪憂台灣未來變成什麼樣子，「我曾經住了這麼久的台灣這麼美，小孩長大會不會看得到這些美景，我是非常焦慮的。」他日前帶家人到澎湖旅遊，直說風景好美，還參觀海漂實驗室，雖然女兒玉米應該看不懂，但認為淺移默化，等女兒懂事後會播放《看見台灣III》做一些生命教育。

被問到平時在家如何做環保，黃子佼舉例如果T恤破了，會將上面的圖騰裱匡當裝飾品，笑說家裡如同物流中心，經常收到很多禮盒，拆完就開始分類，每月將大批紙盒、紙箱送給需要的人多加利用，瓶罐也會拿來種植物。

這次導演麥覺明執導《看見台灣III》，他表示因齊柏林在籌備《看見台灣II》時發生意外離世，為了紀念齊導決定將《看見台灣II》這片名永遠留給他。