中國公布5月出口貿易數字出現大幅下滑，也是近3個月以來首次呈現出口收縮。顯示今年全球商品貿易的疲軟程度極不樂觀。然而，外貿下滑情況並非中國獨有，其他亞洲貿易大國也都出現大幅下降，世界銀行預計全球經濟將明顯放緩，財經專家們期待北京推出更有力的激勵措施。

《華爾街日報》報導說，中國海關總署公佈的最新資料顯示，按美元計價，今年5月中國出口同比下降7.5%，相比之下，4月份出口同比增長了8.5%。這是3個月來首次出現出口收縮，5月份出口降幅更大於經濟學家先前預期的1%。出口降在一定程度上反映了去年5月比較基數較高，當時中國開始走出上海封控影響。中國在進口部份，下降幅度有所收窄，5月份進口同比下降4.5%，而4月份進口同比下降7.9%。這是一個令人鼓舞的跡象，表明大陸內部需求持續回暖。

報導說，出口放緩並非中國獨有。隨著全球經濟降溫，其他亞洲貿易強國也公佈上個月出口大幅下滑，例如韓國同比下降15.2%，越南同比下降了6%。

惠譽國際評級(Fitch Ratings)表示，目前緊縮的貨幣政策、政府財政支援的消退以及向服務支出的轉變正在對商品需求造成壓力。經濟合作與發展組織(OECD)周三表示，預計今年全球貿易流量將增長1.6%，相較去年增幅為5%，今年全球經濟將增長2.7%，相比之下2022年增速為3.3%。世界銀行本周表示，預計今年下半年全球經濟增長將放緩，2024年增長預測也從先前估計的2.7%下調至2.4%。

令不少經濟學家擔憂的是，出口放緩將加劇中國今年經濟增長的下行壓力，已有許多跡象表明動態清零政策結束後的經濟復蘇力道已開始消退。

凱投宏觀(Capital Economics)認為，出口還會進一步惡化，今年晚些時候才會開始逆轉形勢，發達經濟體可能會出現溫和的衰退，原因之一是借款利率上升的效應。

報導說，中國對國內承諾要支持經濟，幫助製造商和出口商獲得海外訂單，不過一些經濟學家對這些措施是否會有效持懷疑態度。考慮到其他國家的貨幣緊縮環境，一些經濟學家認為，中國的政策制定者需要加大刺激力度，經濟學家們正在密切關注，預計將於7月底召開的中共中央政治局會議是否會推出更多支持性措施。

上個月，幾家投行下調了中國全年增長預期。野村和巴克萊分別將其增長預期下調至5.5%和5.3%。儘管最近的資料表明經濟復蘇步履蹣跚，但許多經濟學家認為中國仍能實現全年5%左右的增長目標。