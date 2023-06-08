民進黨宜蘭縣立委陳歐珀因捲入im.B案宣布退出競選連任，取代陳歐珀參選立委的人選最快在6月中下旬確認，信賴台灣之友會祕書長陳金德邀請議會黨團、鄉鎮長等人開會，由縣議會黨團宣布推薦前農委會主委林聰賢、前副縣長黃適超、縣黨部主委陳俊宇，以及無黨籍的旅英企業楷模蔡惠玉、律師林國漳，盼中央盡快徵召人選。

宜蘭立委選戰國民黨已確定由縣議員黃琤婷參選，民眾黨也表態「不會缺席」，台灣基進則宣布由黨部主委林意評參選，加上民進黨推出的人選，宜蘭縣區域立委選戰至少是4搶1局面。

今天（8日）縣議員陳文昌、謝燦輝在黨團辦公室公布推薦名單，陳文昌表示，這幾天經過鄉鎮長等黨公職人員商量後，不論採用徵召或民調，敬請中央黨部盡速決定；公布名單前都有徵詢，推薦的5人都有表達出爭取參選立委的意願。

但有部分綠營人士認為，名單代表性不足，如前黨部主委林進財等人都有表達參選意願，卻未在名單之列，對此陳文昌表示，遺珠之憾難免，但這份名單之所以產出，都是經過鄉鎮長等黨公職人員所提出、推薦，多少也能代表地方基層的聲音。

陳文昌認為，最後面民進黨宜蘭縣立委選將，是在這5人之中，不太可能會出乎名單之外，盼中央趕緊協調出人選，最好能在下周三確定；也希望最後代表民進黨參選的人選，不能爭取下次縣長選舉。