台中市北區國民運動中心首推學生票優惠，可在周一到周五早上6點到12點使用，周六日及寒暑假不能用。台中市議員張玉嬿等人質疑，這種學生票完全無感，是空有虛名，難道要學生翹課去用？市長盧秀燕回應，會努力。

市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達、林德宇今天聯合質詢，張玉嬿說，2021年在議會提案為吸引學生養成規律運動的習慣，國民運動中心不能只有游泳池有學生優惠價，羽球、桌球等各項設施也都要有學生票，讓孩子用零用錢就能去運動，經議會通過。但北區首推後發現，「球場暢打時段」學生都在上課，如何去打球？難道是要他們翹課去打球嗎？要求市府立刻檢討修正。

議員們另建議，台中可推出「市民運動日」，每周五只要出示戶籍證明就能以9折在國民運動中心運動，游泳、打球、體適能都一併適用，提高市民多去運動的誘因，日後和OT廠商簽新約、換約時研討實施，鼓勵全民運動。

盧秀燕表示，有些國運中心已簽約，若提出合約外的要求，廠商會有其他考量，但市府會努力，對於新蓋好的國民運動中心，則會要求推學生票。