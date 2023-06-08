日本成人產業興盛，培養出海量AV女優，而近年人氣超火的河北彩花更被譽為「最強暗黑女神」，她媲美偶像的高顏值加上完美身材，還被形容是「美到不知道為什麼要下海」。河北彩花最近在夏威夷被粉絲巧遇，許多人上前打招呼握手，卻遭禁止拍照合影；事後河北彩花本人出面解釋，意外曝業界潛規則。

河北彩花在當代AV女優裡人氣相當火，最近她在夏威夷被粉絲認出來，有不少人上前打招呼及握手，但一些想與「暗黑女神」河北彩花合影的人都被拒絕，也在網上引起熱烈討論，有少數網友還酸說，「粉絲連合照都沒資格喔」。

河北彩花解釋為何不跟巧遇她的粉絲拍照。（圖／摘自河北彩花IG）

不過，河北彩花針對此事，昨（7日）在IG發布限時動態解釋真相，她表示自己很樂意與粉絲打招呼，也都盡可能滿足大家的要求，但最多就只能握手；河北彩花提到，禁止拍照合影是因為在一些活動上粉絲透過付費才能合照，如果在路上隨意提供合照服務，對那些付費粉絲不公平。

另外河北彩花的經紀公司也有發聲，當天要求合照的人太多了，造成河北彩花困擾，她才決定在IG限動解釋整起狀況，意外曝光業界潛規則。許多網友也力挺河北彩花，認為她處理得很好，「當紅女優就是不一樣，面面俱到耶」、「她不當女優當偶像也會紅啊」、「酸她的人都該道歉吧」。