《八尺門的辯護人》演員王傳一（左起）、潘儀君、監製董成瑜、導演唐福睿、黃健瑋出席媒體茶敘。（鏡文學提供）

影集《八尺門的辯護人》8日發布正式預告，監製董成瑜和導演唐福睿率領演員潘儀君、黃健瑋和王傳一首度合體曝光！許久沒有新作品在台灣曝光的潘儀君，這次在劇組的三顧茅廬下，答應挑戰演出法務部長「陳令秋」，除了和李銘順飾演的公設辯護人「佟寶駒」曾是男女朋友外，和飾演立法院黨團總召的黃健瑋於公於私都有糾葛，潘儀君大喊：「跟黃健瑋拍戲，只有一個累，心累，腦子也累，每天收工都覺得好累！」

潘儀君在新戲《八尺門的辯護人》飾演法務部長。（鏡文學提供）

潘儀君說，因為黃健瑋的演出深不可測，一下子這樣，一下子又會有新的想法，「 我就必須再想一套對付他，感覺好像每天被考試、被折磨，當然累啊！雖然過程累，但也滿有趣、開心的，不是跟每一個演員都有這樣的交流經驗」。

劇中為達目標，周旋於多男之間，潘儀君表示這也是她接演的原因：「這角色很清楚知道自己的目標，必須不擇手段權謀計策，表面上看起來她會利用女性的手段，但內心其實比男人更男人，是我過往角色裡從沒見過的。」

潘儀君表示，她原本沒打算在那時拍戲，因為當時疫情嚴重，她只有打兩劑疫苗，後遺症掉髮嚴重，知道不會再打，所以滿害怕，在那樣的情況下要開工一直很緊張焦慮，了解劇組防疫流程加上劇本故事真的滿吸引人，就決定試試看，冒著染疫的風險接演，「拍攝時已經上了賊船，一翻兩瞪眼，就是這樣！到目前都沒有確診」。

王傳一、潘儀君有關鍵對手戲。（鏡文學提供）

她坦言多年後重回台灣拍戲環境會有點不習慣，但也看到讓人開心的工作環境與現象，「我發現劇組很多女生，以前可能只有梳化、服裝是女生，現在技術組也有很多女生，也沒有因此拖慢工作效率進度，年輕人都很勤快勤奮，整體拍戲氛圍更專業，劇組對演員更體貼用心，讓我們工作起來更心無旁騖，覺得每天工作是開心的事，有大家想要共同完成一件事的目標， 是整體革命情感！」

黃健瑋這回挑戰演出不討喜的立院黨團總召。（鏡文學提供）

李銘順、王傳一戲外變好友。（鏡文學提供）

黃健瑋說他飾演的執政黨立委總召「蔣德仁」，跟之前演的角色不一樣，所以花了些心思設計，後來看片段，自己會覺得「這個人很奇怪，不是我」，還希望角色跟他本人完全沒有相似之處，「當時才拍完《人選》的陳家競，馬上演蔣德仁， 隔不了兩個月，但角色形象徹底不同。接這角色當然是因為喜歡這劇本，也覺得可以讓我離開上一個角色，只是離開方式比較極端一點，這角色非常驕傲、菁英，讀最好學校、很有自信，卻遭遇無法預料的挫折，把扭曲的個性顯現出來」。

飾演正義檢察官的王傳一表示，這是他第一次演法律相關的角色，極具正義感、剛正不阿，是滿有層次的角色。過去常演高富帥、近期主持節目常搞笑的他說，希望未來接更多類似角色，「正經一點，不要再演喜劇了，可以找我演檢察官或律師」。他透露接戲前和從小一起長大的「換帖」律師好友討論，對方一看到劇本就說「接！必須接」，知道男主角是李銘順後，又一次強調「接！必須接」。

王傳一說，他過去跟李銘順錯過多次合作機會，曾拍3、4部新加坡的戲，常有人說他們長得像，「我算是年輕一點的李銘順！之前在台灣某一部戲，我也演他年輕時，很高興跟神壇級的人物對戲！」尤其兩人都喜歡打高爾夫球，這話題一聊就是一整天，因為他有長期贊助的品牌，廠商後來也一起贊助李銘順，「我就用球桿收復了大哥！他來台灣拍戲，我們就在球場碰面！很開心終於完成跟自己很敬佩的大哥合作的心願」。

他也爆料潘儀君是他岳母的偶像，戲中兩人關係是上下從屬關係，飾演法務部長的潘儀君不怒而威，「但她私下是溫柔姊姊，一上戲就氣場強大」，潘儀君笑說：「覺得岳母來了？」他趕緊說：「是姊姊來了！不由自主尊敬之心油然而生！完全符合角色該有的狀態！」