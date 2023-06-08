民眾黨主席柯文哲接受日媒採訪時，針對釣魚台議題，稱台灣人民不想要釣魚台土地，只想要漁權。國民黨團總召曾銘宗質疑，釣魚台屬於中華民國的領土，「我們都想要！」想不通柯文哲怎麼會說不想要？民眾黨則反批斷章取義。粉專「政客爽」直批，日本人看到不會覺得這句話就代表台灣人的想法嗎？前總統馬英九簽《台日漁業協議》護漁權，也不用講這句話。選總統的人在這種尊嚴問題上要不卑不亢，失言就要認。

政客爽今(8日)在臉書發文評論此事，並附上日媒原文表示，他本來不太嘴柯文哲的事情，但很多民眾黨或白粉，說這是斷章取義，「欸不對吧！」身為一個總統候選人，到日本去面對我們雙方有爭議的土地，怎麼會講出「台灣人不想要釣魚台」？不管你前後文什麼意思，請問日本人看到不會覺得這句話就代表台灣人的想法嗎？請問柯文哲是什麼身分去幫台灣人決定我們需不需要這塊土地？

政客爽提到，如果談所謂「不談主權、談漁權」，馬英九就有簽《台日漁業協議》，一樣不需要說出「我們人民不想要釣魚台」這句話，不卑不亢的堅持我方主權立場，也簽訂對漁民有利的協議，今天若是日本不顧協議不讓我們漁民捕魚，你到日本不該在這個議題呼籲對方要遵守協議嗎？怎麼會說出「我們人民不想要釣魚台」這種話？

政客爽直批，失言就要認，是要選總統的人，在這種尊嚴問題上要不卑不亢，完全沒道理講出這句話，一堆人還要洗地，難以理解是什麼心態。

根據日媒報導原文，內文指柯文哲說「一般に台湾の人たちはこの土地が欲しいというわけではなく、そこで漁業ができればいいだけで」，以Google翻譯成中文語意為「一般來說，台灣人民不想要這片土地，他們只是希望能夠在那裡捕魚」。

「我也知道選舉到了一定要這樣，就是穿鑿附會、小事擴大，這我都理解！」柯文哲今(8日)對此解釋，從頭到尾都沒有要犧牲主權，反正選舉到了，要是前後文讀過去沒問題，但是截取一段，斷章取義，其實就是新聞製造業。他強調自己的意思是，先解決老百姓面臨的問題，也就是先解決民生問題優先，但就好像講一大堆，漁民問題還是沒解決。