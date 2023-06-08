為因應全球永續發展趨勢，鼓勵更多會展業者與國際永續趨勢接軌，貿易局致力推動我國會展產業永續發展，今年4月甫宣布推動永續會展重要工作計畫，即獲會展各界人士支持與響應，為我國會展產業邁向低碳注入一劑重要的強心針。

貿易局今年分別從輔導、宣傳以及獎勵三大面向，協助會展業者落實減碳措施，實踐聯合國SDGs永續發展目標，各項工作涵蓋建置碳排計算公式、提供減碳改善輔導金、輔導業者取得ISO國際認證、鼓勵業者具體落實永續白皮書內容、參與國際活動宣傳臺灣永續會展及舉辦永續會展獎選拔等，展現政府對永續議題的重視與落實永續會展的努力及決心。

特別值得一提的是，貿易局4月委託外貿協會召開記者會後，即有國內知名資通訊企業主動聯繫表達高度參與意願，並積極洽詢會展減碳可行作法。經過輔導後，該公司已運用在5月底、6月初舉辦的台北國際電腦展攤。具體作法包括攤位裝潢輕量化，減少木作裝潢材料、使用LED牆及系統結構等可重複使用材質，減少一次性宣傳物及裝潢物，以及將展示用的帆布在展期結束後捐贈社會企業再利用等，將可做為會展業者低碳參展之示範案例。

貿易局表示，推動臺灣會展低碳化、永續化轉型，須仰賴政府及業者齊心協力，同步向前，貿易局將持續協助更多業者落實節能減碳，也鼓勵會展主辦單位、參展商及觀展者加入減碳行列，以期加速達成我國會展產業邁向低碳會展願景及目標，提升我國會展產業國際競爭力。

有關今年貿易局輔導會展業者落實節能減碳措施及推廣永續會展相關活動資訊，請參閱MEET TAIWAN網站或洽會展專案辦公室劉瓊婷主任詢問（電話：02-27255200分機1100）。