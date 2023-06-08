2024嘉義縣立委選舉是艱困選區，海區有嘉義縣議員詹琬蓁、嘉義縣婦女會理事吳亮儀被視為「女刺客」，詹琬蓁今天發文指出，嘉義縣黨部主委翁重鈞希望她禮讓；翁重鈞卻說「不表示意見」；吳亮儀則稱，尊重黨部意見。選將呼之欲出。
詹琬蓁說，很多媒體詢問她是否參選海區立委，地方上許多支持者也一再鼓勵她爭取參選，6月1日黨中央也找她談，還說「一直以來她都是黨中央屬意要徵召的人選」。
詹琬蓁指出，中央黨部祕書長黃健庭強調基於尊重地方黨部，讓她與地方討論後再由嘉義縣黨部決定人選，提報至黨中央，而7日縣黨部主委翁重鈞對她表示，吳亮儀各方面條件都很好，希望她能禮讓。
詹琬蓁說，若地方黨部真的認為吳亮儀較適合代表國民黨參選、比她更有勝選的機會，只要有合理的解釋讓她的支持者接受，基於地方和諧，她可以接受嘉義縣黨部的決定。
翁重鈞對記者的詢問卻說，不方便表示意見，詹琬蓁、吳亮儀都是優秀人選。
吳亮儀則說，黨部已定調「協調、徵召」提名人選，她尊重黨部，黨有需要，她會全力以赴。
吳亮儀的母親是國民黨現任不分區立委溫玉霞，溫玉霞未爭取下屆不分區立委，吳亮儀在地方經營2年多，5月母親節活動還公開亮相，即被揣測可能扛藍旗，挑戰爭取連任的民進黨海區立委蔡易餘。
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