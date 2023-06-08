國民黨嘉義縣婦女會理事長吳亮儀被點名是國民黨海區立委人選之一。（翻攝自溫玉霞臉書／廖素慧嘉義傳真）

2024嘉義縣立委選舉是艱困選區，海區有嘉義縣議員詹琬蓁、嘉義縣婦女會理事吳亮儀被視為「女刺客」，詹琬蓁今天發文指出，嘉義縣黨部主委翁重鈞希望她禮讓；翁重鈞卻說「不表示意見」；吳亮儀則稱，尊重黨部意見。選將呼之欲出。

詹琬蓁說，很多媒體詢問她是否參選海區立委，地方上許多支持者也一再鼓勵她爭取參選，6月1日黨中央也找她談，還說「一直以來她都是黨中央屬意要徵召的人選」。

詹琬蓁指出，中央黨部祕書長黃健庭強調基於尊重地方黨部，讓她與地方討論後再由嘉義縣黨部決定人選，提報至黨中央，而7日縣黨部主委翁重鈞對她表示，吳亮儀各方面條件都很好，希望她能禮讓。

詹琬蓁說，若地方黨部真的認為吳亮儀較適合代表國民黨參選、比她更有勝選的機會，只要有合理的解釋讓她的支持者接受，基於地方和諧，她可以接受嘉義縣黨部的決定。

翁重鈞對記者的詢問卻說，不方便表示意見，詹琬蓁、吳亮儀都是優秀人選。

吳亮儀則說，黨部已定調「協調、徵召」提名人選，她尊重黨部，黨有需要，她會全力以赴。

吳亮儀的母親是國民黨現任不分區立委溫玉霞，溫玉霞未爭取下屆不分區立委，吳亮儀在地方經營2年多，5月母親節活動還公開亮相，即被揣測可能扛藍旗，挑戰爭取連任的民進黨海區立委蔡易餘。