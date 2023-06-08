整體看，5月運價及貨量雖較去年同期下滑，但台驊表示，透過整合式服務與嚴控成本，維持一定獲利水平。累計前五月營收57.04億元，年減63.86％。

上海航交所出口貨櫃運價指數SCFI在6月2日重返千點，美西線運價回升至1,500美元上下，美東線運價站回2,500美元水平，加上IMO新規上路，老舊船舶將陸續拆解退場，對於運力供需及運價將有一定穩定效果。

另在空運市場，隨著客機腹艙運力增長，費率回到疫前水平。期待第三季返校潮及年底節慶、蘋果新機上市、電動車等消費性產品需求提升，帶動整體海空運下半年產業旺季。

台驊5月內貿物流營收月增41.5％，主要來自新能源產業倉儲運輸的貢獻。中國大陸今年第一季首度超越日本，成為全球最大汽車出口國，即受惠於新能源車出口增長。台驊旗下子公司聯宇達方承接美商鋰電池大廠內陸物流業務，在趨勢帶動下，有助於內貿業務持續擴增。

台驊透過整合型物流服務並嚴控成本下持盈保泰，並加速投資東南亞及南亞印度市場，分食全球供應鏈移轉大餅，並將以併購或合資方式快速爭取商機，擴大全球營運規模。